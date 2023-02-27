متحدث الوزراء: 60 مليون دولار حجم التبادل التجارى بين مصر وقطر

أكد السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن زيارة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، لقطر تعد الأولى منذ 10 سنوات، حيث هناك مجموعة من اللقاءات التي عقدت على مدار اليوم بين الجانبين.

بحث زيادة التوسعات القطرية الاستثمارية في مصر

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر فضائية صدى البلد، أن زيارة رئيس الوزراء لقطر من أجل زيادة التوسعات القطرية الاستثمارية في مصر خلال الفترة المقبلة، والتي ستضم كافة القطاعات.

وتابع متحدث الوزراء، أنه كان هناك حفاوة كبيرة من أمير قطر بالوفد المصري، مشيرًا إلى أن الجالية المصرية في قطر تبلغ 192 ألف مواطن، ويشاركون في مختلف مناحي الحياة بقطر، كما أن الشيخ تميم أمير قطر أشاد بجهود الجالية المصرية وما يقدمونه في الدوحة.

وأكد أنه تمت مناقشة زيادة الحجم التجاري بين البلدين، حيث حجم التبادل التجاري الآن بين مصر وقطر لم يتجاوز 60 مليون دولار، وهذا الرقم قليل بدولتين بحجم قطر ومصر، مشيرًا إلى أن عدد الشركات العاملة في مصر نحو 160 شركة، برأس مال 2 مليار دولار.

وأعلن متحدث الوزراء، أن صندوق قطر السيادي، سيكون شريكا في الدخول في عدد من الاستثمارات في مختلف المجالات خلال الفترة المقبلة، بجانب أطروحات 32 شركة مصرية في البورصة كانت على طاولة الحوار المصري القطري.

وأوضح أن مجتمع الأعمال بين الجانب المصري القطري سيكون في الربع الثاني من هذا العام ومن المتوقع عقده في أبريل أو مايو، وهذا المجتمع سيناقش العديد من التسهيلات التي تنتظر المستثمرين القطريين والمصريين.