الثلاثاء 28 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

باحث يكشف: دول العالم الثالث المتضرر الأكبر من العقوبات على روسيا

الجيش الروسى
الجيش الروسى

قال سمير أيوب، خبير الشئون الروسية، إن روسيا لا تريد قطع العلاقات في مجال الطاقة والنفط مع دول أوروبا، وإنما ذلك كان قرار أوروبا للضغط على روسيا، إلا أن موسكو لديها مجالات لتعويض الضرر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا المساء" على قناة "القاهرة الإخبارية": "كل العقوبات التي فرضت توقعتها روسيا، وتوقعت أكثر منها، روسيا تستطيع تصدير النفط إلى الصين والهند وباكستان، دول مثل الهند وباكستان، يمكنها تستورد النفط  وتعاود بيعه لدول أوروبا"، وبذلك تكون التفت روسيا على العقوبات.

وأشار إلى أن العقوبات لها أهداف أخرى يمكن تطال دولا أخرى بعيدة عن النزاع، فأزمة غذاء العالم ليست بسبب أن روسيا منعت السفن الأوكرانية، ولكن بسبب العقوبات التي فرضت على روسيا أضرت بدول العالم الثالث، كما أن منع  مرور البضائع من روسيا عبر آسيا مخالف للطبيعة.

وأردف أن هدف الاتحاد الأوروبي تجييش الدول ضد روسيا وتشويه سمعتها، وزعم أنها سبب المشاكل والأزمات.  

العقوبات على روسيا روسيا العقوبات القاهرة الإخبارية النفط

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