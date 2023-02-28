الثلاثاء 28 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

غلق حمام سباحة مركز شباب مدينة دمياط

وكيل شباب دمياط
وكيل شباب دمياط

قال أسامة خليفة، وكيل مديرية الشباب والرياضة بدمياط، والقائم بأعمال مدير المديرية، إنه بناء على تعليمات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بتكثيف المتابعات المستمرة لمديرية الشباب والرياضة، للمنشأت والهيئات الشبابية والرياضية بدمياط، توجهت اليوم  لجنة ضمت كلا من  عبده الشعراوي، مدير إداره الرياضة، ومحمد الحادق الأخصائي الرياضي، بإدارة الرياضة، ومحمد الجندي العضو القانوني باللجنة .

وتمكنت اللجنة من متابعة شكوى بخصوص حمام السباحة الخاص بمركز شباب مدينه دمياط، وعدم تنفيذ الإجراءات الواردة بقرار وزير الصحة، رقم 418 لسنه 1995، وذلك بناء على العينات التي تم سحبها مسبقًا من مياه حمام السباحة.

واتخذت اللجنة قرارًا فوريًا بغلق حمام السباحة بمركز الشباب في حينه مع مخاطبة الجهات المعنية، بأخذ عينة من المياه للتأكيد على مدى مطابقتها للمواصفات الصحية والكيماوية، والخواص الطبيعية، والبكتيريولوجيه.

وفي نفس السياق، شدد "خليفة"، على التنبيه بمتابعة عدم تشغيل حمام السباحة، لحين توفيق الأوضاع للحمام من خلال مديريه الصحة بدمياط، وإعطاء ما يفيد بصلاحية مياه الحمام حتى يتم إعادة تشغيله مرة أخرى.

شباب دمياط دمياط شباب مركز شباب الساحة

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