أحمد موسى يوضح أهمية حضور الرئيس لكشف الهيئة للمتقدمين لوظائف تابعة لوزارة النقل

كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، كشف الهيئة للمتقدمين للالتحاق بوظائف تابعة لوزارة النقل، مؤكدًا أن استراتيجية الدولة تغيرت في هذا النهج؛ لاختيار أفضل العناصر.

وقال موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، والمذاع عبر فضائية «صدى البلد»، إن الرئيس السيسي اعتاد حضور كشف الهيئة لطلبة الكلية العسكرية، والمتقدمين للالتحاق بكليات الشرطة، ولكنه لأول مرة يحضر كشف هيئة لملتحقين لشغل وظائف مدنية.

الملتحقون بالوظائف يخضعون لنفس الشروط التي تطبق على الكليات العسكرية

وأوضح أن الملتحقين بالوظائف المدنية يخضعون لنفس الشروط التي تنطبق على الملتحقين بالكليات العسكرية وكليات الشرطة؛ للارتقاء بالعنصر البشري في الوظائف؛ من أجل الحفاظ على أمن وسلامة حياة المواطنين؛ ومنهم العاملون بالسكة الحديد.

وأكد “موسى”، أن من سيجتاز هذا الاختبار سيحصل على تدريب لمدة 6 أشهر داخل الكلية العسكرية؛ كعملية تأهيل يحصل خلالها الفرد على ذات التدريبات التي تؤهل الطلبة العسكريين للالتحاق بوظائفهم العسكرية، مشيرًا إلى أن هذه الاختبارات تكشف مدى لياقة الشخص البدنية، وإذا كان يتعاطى المخدرات أم لا؟، ومدى إصابته بأي أمراض.