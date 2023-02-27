الإثنين 27 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

وفد من البرلمان الأوروبى يشيد بنجاح مصر فى ملفى حقوق الإنسان والإرهاب (صور)

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان مساء اليوم، لقاءً مع تيرى ماريانى عضو لجنة الهوية والديمقراطية بالبرلمان الأوروبي، وجان لين لاكابيل عضو البرلمان الأوروبي، ولودفيت جوجا عضو البرلمان السلوفاكى.

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تناول اللقاء العلاقات بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي، والتأكيد على الأهمية الكبيرة التي توليها مصر لتقوية العلاقات على كل الأصعدة واستعداد القاهرة لتكثيف التعاون على جميع المسارات الثنائية خلال الفترة المقبلة، وتوطيد العلاقات مع مصر كأحد أكبر الدول الإفريقية وكمثال يحتذى به فيما يخص مكافحتها للإرهاب وأيضًا نجاح الدولة في توفير حقوق الإنسان لما يزيد على 100 مليون مواطن، كما تم تقديم الامتنان الكامل لكل ما قامت به الدولة فيما يخص ملفي مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.

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حقوق الإنسان بالنواب تعقد لقاءً مع عدد من نواب البرلمان الأوروبي

من ناحية أخرى، تم التأكيد على التنسيق إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك والتحديات في نطاق الجوار الإقليمي، والتأكيد على حجم التحديات التي تواجه الدولة المصرية ما يعطى بعض المشكلات الخاصة بملف حقوق الإنسان اختلافًا من حيث توقيت وأولوية تطبيقها، حيث فيما يخص مصر يأتي الحق في التعليم والحق في الصحة الجيدة على رأس قائمة الحقوق الأولى بالتحقيق.

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حقوق الإنسان بالنواب تعقد لقاء مع عدد من نواب البرلمان الأوروبي

أكد النائب طارق رضوان أن علاقة الاتحاد الأوروبي بشكل عام مع الدولة المصرية تأتى في إطار الشراكة الاستراتيجية كما تربطهم علاقات تاريخية، لافتًا إلى أن الدولة خلال الفترة الماضية كانت حاضنة لكل الشعوب التي واجهت عدم استقرار فهناك قرابة 7 ملايين و300 ألف لاجئ وهذا بشهادة المنظمات الدولية، إضافة إلى أنه يتم معاملتهم كمواطنين بدون أي حواجز أو معسكرات.

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حقوق الانسان طارق رضوان البرلمان الاوروبى الديمقراطية البرلمان السلوفاكي العلاقات

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