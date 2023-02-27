رابط التقديم لمسابقة 30 ألف معلم 2023 عبر بوابة الوظائف الحكومية

يستقبل جهازالتنظيم والإدارة طلبات التقديم لمسابقة 30 ألف معلم 2023، والتي بدأت الخميس الماضي وتستمر حتى 9 مارس وفق شروط حددها الجهاز بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، ويأتي التقديم لمسابقة 30 ألف معلم في المرحلة الثانية للخطة التي تستهدف تعيين 150 ألف معلم مقسمة على 5 مراحل لسد العجز في بعض التخصصات المطلوبة ، وتعرض الدستور في التقرير التالي رابط التقديم لمسابقة 30 ألف معلم 2023.

رابط مسابقة 30 ألف معلم 2023

يستطيع المعلمون الراغبون في التقديم لمسابقة 30 ألف معلم الدخول عبر رابط بوابة الوظائف الحكومية للتقديم لمسابقة 30 ألف معلم لشغل وظيفة معلم مساعد فصل «ذكور وإناث»، للصفوف الأول، والثاني، والثالث الابتدائي، بالضغط على الرابط التالي : من هنا.

ورفعت وزارة التربية والتعليم سن المتقدمين لمسابقة 30 ألف معلم إلى 40 عاما بشرط أن يكون المتقدم حسن السمعة، وألا يكون سبق الحُكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره، وألا يكون سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي.

الأوراق المطلوبة لتقديم مسابقة 30 ألف معلم

حددت وزارة التربية والتعليم الأوراق المطلوبة لتقديم مسابقة 30 ألف معلم ، وهي صورة بطاقة الرقم القومي سارية (وجهين) حيث تشترط الوزارة أن يكون طلب التعيين في نفس المحافظة التي يسكن بها المعلم طبقًا لبطاقة الرقم القومي، و صورة شخصية حديثة.

وصحيفة حالة جنائية سارية و موجهة للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أو لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أو لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة (وجهين بحسب الأحوال)، صورة من المؤهل الدراسي، أو الدبلوم المهني، مستند الموقف من الخدمة العسكرية للذكور، أو الخدمة العامة للإناث، مع شهادة التأهيل -بطاقة الخدمات المتكاملة - في حالة الإعاقة.

و صورة من إيصال الإيداع في البنك بقيمة 24 جنيه ، ويجب أن تكون جميع الاوراق التي يتم تحميلها عبر بوابة الوظائف الحكومية ملونة حتى لا يتم رفض الأوراق حيث فرزها لاختيار الفائزين في مسابقة 30 ألف معلم.