رابط تقديم مسابقة التربية والتعليم 2023 لتعيين 30 ألف معلم فصل

أعلن جهاز التنظيم والإدارة عن بدء تقديم مسابقة التربية والتعليم لتعيين 30 ألف معلم في مرحلتها الثانية بعد إعلان نتجية المرحلة الأولى الاسبوع الماضي واستلام المعلمين الناجحين لعملهم.

تقديم مسابقة التربية والتعليم 2023

بدأ الخميس الماضي تقديم مسابقة التربية والتعليم 2023 لتعيين 30 ألف معلم في مرحلتها الثانية عبر بوابة الوظائف الحكومية للتعاقد مع معلم مساعد (معلم فصل) للصفوف الابتدائية (الأول، الثاني، الثالث) بجميع المحافظات ويستمر تقديم مسابقة التربية والتعليم حتى 9 مارس المقبل.

وتأتي مسابقة التربية والتعليم 2023 لتعيين 30 ألف معلم في إطار اتجاه الوزارة لسد عجز المعلمين في بعض المواد وتستهدف تعيين 150 ألف معلم على 5 مراحل، وتعرض الدستور في التقرير التالي للمعلمين الراغبين في تقديم مسابقة التربية والتعليم التفاصيل الكاملة للتقديم والرابط المخصص لذلك.

شروط تقديم مسابقة التربية والتعليم 2023

وحدد جهاز التنظيم والإدارة شروط تقديم مسابقة التربية والتعليم ومنها أن يكون المتقدم يتمتع بالجنسية المصرية لا يزيد سنه عن 40 سنة ، ولابد أن يكون التقديم فى المحافظة التي يسكن بها المعلم وفقًا لعنوانه ببطاقة الرقم القومي، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو الجهاز بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُدّ إليه اعتباره، وألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، وأن يكون خريج هذه التخصصات إما كلية التربية أو التربية النوعية تعليم أساسي ابتدائي ومعلم فصل، وأن يكون التقدير العام للمتقدم (مقبول) فأعلى.

بوابة الوظائف الحكومية مسابقة 30 ألف معلم

يستطيع الراغبون في تقديم مسابقة التربية والتعليم لتعيين 30 ألف معلم الدخول عبر بوابة الوظائف الحكومية للتقديم أو الضغط على الرابط التالي من هنا.

ثم رفع كافة الأوراق المطلوبة بصيغة jpg فقط وتكون جميعها ملونة ، و في حالة عدم مطابقتها للشروط والمستندات المطلوبة سيتم رفض الطلب ومنها بطاقة الرقم القومي سارية (وجهين) وصحيفة حالة جنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني (وجهين بحسب الأحوال) والمؤهل الدراسي والمؤهل الأعلى إن وجد، والموقف من الخدمة العسكرية “ذكور”، أو الخدمة العامة “إناث”، وشهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة..

ولابد ألا يتعدى حجم الملف النهائي للأوراق 1 ميجا، مع الاحتفاظ برقم التسجيل الخاص بك بعد إتمام عملية التسجيل لمتابعة الطلب بعد تقديمه، وعمل إيداع بنكي نقدي بقيمة 24 جنيه لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة .