الإثنين 27 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مجلس الدولة يوقع بروتوكول تعاون مع الجامعة البريطانية في مصر

اللقاء
اللقاء

استقبل المستشار عادل فهيم محمد عزب، رئيس مجلس الدولة،  الدكتور محمد لطفي رئيس الجامعة البريطانية في مصر والدكتور حسن عبد الحميد عميد كلية القانون بالجامعة البريطانية في مصر ، لتوقيع بروتوكول تعاون بين مجلس الدولة ، والجامعة البريطانية في مصر.

وحضر اللقاء الوزير الدكتور مفيد شهاب وزير التعليم العالي ووزير المجالس النيابية والشئون القانونية الأسبق.

وتأتي هذه الزيارة في إطار توقيع بروتوكول تعاون بين مجلس الدولة ، والجامعة البريطانية في مصر، والذي يهدف إلى تعزيز التعاون المشترك في المجال القانوني من خلال الأنشطة العلمية والبحثية والتدريبية المتاحة.

وقد أعربوا عن سعادتهم بزيارة مجلس الدولة وأثنوا على التعاون بين مجلس الدولة والجامعة البريطانية في مصر.

رئيس مجلس الدولة الجامعة البريطانية كلية القانون بالجامعة البريطانية بروتوكول تعاون المجال القانوني

رئيس التحرير

وائل لطفي

النخبة «البرازيلية» والأفكار «المجمدة»!

الأكثر قراءة

«زيارة نادرة».. «القاهرة الإخبارية» تعرض لحظة استقلال وزيرى خارجية مصر وتركيا طائرة عسكرية

خبير سياحي: الدولة مهتمة بتطوير البنية التحتية في سيناء بشكل كبير

وزيرة التعاون الدولى: الأمن الغذائى أولوية قصوى للحكومة فى هذا التوقيت

السيطرة على حريق بشقة سكنية في بولاق الدكرور بالجيزة

رئيس شعبة السكر: تقليل زمن الإفراج الجمركى يخفض التكلفة ويعيد الاتزان للأسعار

المشدد 10 سنوات للمتهم بسرقة خزينة سلاح وذخيرة تابعة للأمن بالشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

كل يوم يزدرون النساء.. إلى متى؟

محمود خليل

«حلم الخلافة» ورأس «القائد إبراهيم»

ماجد حبته

حدث ويحدث فى سيناء

حسين دعسة

قمة العقبة.. مسارات تكشف مصداقية اليمين الإسرائيلى فى البحث عن السلام

لواء.حمدى البطران

أجانب أحبوا مصر (٢)

جمال-أسعد

التدين والسلوك الاجتماعى

ناهد السيد

عن مسرحية «ابقى افتكرنى».. عقارب الساعة لا تسير للوراء

إسراء شوقي

طقوس المحروسة

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

اشتباكات عنيفة فى نابلس.. مستوطنون يشعلون النار فى 30 منزلًا واستشهاد فلسطينى

رغم التفاهمات مع السلطة الفلسطينية.. نتنياهو يعلن استمرار البناء الاستيطاني في الضفة

اجتماع العقبة: توافق على تحقيق السلام العادل ووقف الاستيطان الإسرائيلي