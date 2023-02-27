الإثنين 27 فبراير 2023
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سياسي

برلماني: ما خطته الدولة في سيناء من تنمية على مدار السنوات الأخيرة «عبور جديد»

النائب أحمد نشأت
النائب أحمد نشأت منصور

أكد النائب أحمد نشأت منصور، عضو مجلس النواب، أهمية الجهود المبذولة من قبل الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي كللت بعد سنوات بمحو الإرهاب الذي أصبح تاريخًا، خاصة في سيناء، مشيرًا إلى أن مصر تحولت في فترة قليلة من الحرب على الإرهاب إلى البناء والتنمية بفضل الإرادة السياسية والتضحيات المبذولة من جانب قيادة الدولة وأجهزتها الوطنية من الجيش والشرطة وبمعاونة الأهالي المخلصين.

وأضاف "نشأت"، في تصريحات له اليوم، إن ما خطته الدولة المصرية في سيناء من تنمية على مدار السنوات الأخيرة، هو بمثابة عبور جديد، ينم عن مدى اهتمام الدولة المصرية والقيادة السياسية بتنمية سيناء، تلك القطعة المهمة والاستراتيجية وهذا الجزء الذي يمثل أمن قومي لمصر، والتي اتسهدفت لتكون بؤرة للإرهاب.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن سيناء لم يسبق أن شهدت اهتمامًا من أي قيادة سياسية سابقة، كتلك الفترة التي تمر بها الآن، تحت ولاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي استطاع أن يقضي على الإرهاب الأسود في فترة قياسية، وأن تنطلق تحت قيادته عملية تنموية شاملة، تمثل نقلة في حاية أهالي سيناء.

ولفت النائب إلى أن كم المشروعات التي أطلقتها الدولة المصرية بالتوازي مع عملية القضاء على الإرهاب في سيناء، تبرز حجم الجهد الكبير الذي قامت به الدولة المصرية لإحداث حركة تنموية غير مسبوقة على أرض الفيروز.

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