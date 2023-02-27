الإثنين 27 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

عرض المتهم بقتل شاب وإصابة شقيقه فى حدائق القبة على الطب الشرعى

حبس
حبس

قررت النيابة العامة عرض المتهم بقتل شاب وإصابة شقيقه إثر إصابتهما بطلق خرطوش بسبب خلافات مالية، على الطب الشرعي لإجراء تحليل الكشف عن تعاطي المواد المخدرة بأنواعها المختلفة من عدمه، لبيان إذا كان المتهم وقت ارتكاب الواقعة كان تحت تأثير المخدرات من عدمه، وكلفت النيابة العامة بسرعة ضبط وإحضار المتهم الهارب، كما استعجلت النيابة العامة تقرير الصفة التشريحية الخاص بسبب وفاة المجني عليه، كما طلبت التقرير الفني الخاص بفحص السلاح المستخدم في الواقعة.

تلقى مأمور قسم شرطة حدائق القبة بلاغًا بخصوص شابين، أحدهما مصاب بطلقات خرطوش ووفاة الآخر، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب يدعى محمد بدر الدين في العقد الثالث من العمر إثر إصابته بطلق خرطوش في الصدر، كما تمّ العثور على شقيق المجني عليه ويدعى شادي مصاب بطلق خرطوش وحالته حرجة ودخل غرفة الرعاية المركزة.

وكشفت التحريات عن أن وراء ارتكاب الواقعة متهمين بسبب خلافات مالية مع زوج شقيقة المجني عليهما، وعقب تقنين الإجراءات تمّ ضبط أحد المتهمين وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أيدها وأرشد عن السلاح الناري المستخدم في الواقعة، وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الآخر الهارب.

قتل شاب حدائق القبة الطب الشرعي النيابة العامة خلافات مالية

رئيس التحرير

وائل لطفي

النخبة «البرازيلية» والأفكار «المجمدة»!

الأكثر قراءة

وزير التموين: الأمن الغذائى أولوية فى أجندة الحكومات

لتقليل سعر المكرونة.. إطلاق مبادرة«ولادك في ضهرك يا مصر»

أسعار أعلاف الدواجن اليوم الاثنين 27-2-2023 «البادي والذرة الصفراء والفول الصويا»

بايدن يثمن جهود السيسى لتهيئة الظروف لنجاح اجتماع العقبة بين إسرائيل وفلسطين

رئيس النواب ينعي النائب أحمد حتة: كان مثالًا يحتذى به

قائمة أسعار البقوليات فى الأسواق اليوم الاثنين 27 فبراير 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

كل يوم يزدرون النساء.. إلى متى؟

محمود خليل

«حلم الخلافة» ورأس «القائد إبراهيم»

ماجد حبته

حدث ويحدث فى سيناء

حسين دعسة

قمة العقبة.. مسارات تكشف مصداقية اليمين الإسرائيلي في البحث عن السلام

لواء.حمدى البطران

أجانب أحبوا مصر (٢)

جمال-أسعد

التدين والسلوك الاجتماعى

ناهد السيد

عن مسرحية «ابقى افتكرنى».. عقارب الساعة لا تسير للوراء

إسراء شوقي

طقوس المحروسة

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

اشتباكات عنيفة فى نابلس.. مستوطنون يشعلون النار فى 30 منزلًا واستشهاد فلسطينى

رغم التفاهمات مع السلطة الفلسطينية.. نتنياهو يعلن استمرار البناء الاستيطاني في الضفة

اجتماع العقبة: توافق على تحقيق السلام العادل ووقف الاستيطان الإسرائيلي