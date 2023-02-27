أمن القاهرة يكشف لغز العثور على جثة مجهولة في منشأة ناصر

نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، في كشف غموض العثور على جثة مجهولة في أحد الشوارع بدائرة قسم الشرطة، وذلك من خلال بصمات المتوفى حيث تبين أنه يدعى «زكريا م ع» في العقد الرابع من العمر، وتم استدعاء أسرته وتعرفوا عليه وأضافوا بأنه مدمن للمخدرات واعتاد تعاطي المخدرات في الشارع والغياب عن المنزل لفترات، وتم تحرير محضر تعارف بواسطة النيابة العامة التي أصدرت قراراها بتسليم الجثة للأسرة لإنهاء إجراءات الدفن.

تلقى مأمور قسم شرطة منشأة ناصر، بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة شاب في أحد الشوارع بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب في العقد الرابع من العمر، وبالفحص تبين أنه يرتدي كامل ملابسه، كما تبين خلو الجثة من ثمة إصابات ظاهرية.

وجرى نقل الجثة لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت التشريح لبيان سبب الوفاة، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها وكشف هويته واستدعاء أسرته، كما طلبت النيابة العامة أخذ البصمات ومطابقتها بالبصمات لدي مصلحتي الأمن العام والأحوال المدنية.