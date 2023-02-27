النيابة تأمر بضبط وإحضار زوج قتل زوجته وطفلها فى المطرية

أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية بسرعة ضبط وإحضار الزوج المتهم بقتل زوجته وطفلها في المطرية، وأمرت بسرعة إرسال تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

بدأت تفاصيل تلك الواقعة بتلقي غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثتين داخل شقة بنطاق دائرة قسم شرطة المطرية، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة لسيدة في العقد الثاني من العمر، وطفل 4 سنوات مقتولين بطعنات بمختلف أنحاء الجسم، وتم نقل الجثتين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوجها وجار ضبطه للوقوف على ملابسات الواقعة.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.