الإثنين 27 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«شريعة وقانون طنطا» تنظم مؤتمر مواجهة الأزمات المعيشية وتداعياتها اليوم

محافظة الغربية
محافظة الغربية

تقيم كلية الشريعة والقانون بفرع جامعة الأزهر بطنطا، بالإشتراك مع كليتى الشريعة والقانون بدمنهور، والشريعة والقانون بتفهنا الأشراف، اليوم الاثنين، فعاليات المؤتمر العلمى الدولى الخامس بعنوان "مواجهة الأزمات المعيشية وتداعياتها رؤية شرعية وقانونية".

ويتناول المؤتمر الأزمات المعيشية من خلال المحاور الآتية المحور الأول التأصيل العام للأزمات المعيشية، والمحور الثانى أسباب الأزمات المعيشية فى الواقع المعاصر، والمحور الثالث آثار الأزمات المعيشية والاقتصادية والصحية والأخلاقية ، والمحور الرابع آليات مواجهة الأزمات المعيشية.

ويقام المؤتمر  تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر الشريف، والدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا، والدكتور محمد أبوزيد الأمير نائب رئيس الجامعة للوجه البحري، والدكتور حمدى سعد عميد كلية الشريعة والقانون بطنطا رئيس المؤتمر، والدكتور محمد حلمى وكيل الكلية ومقرر المؤتمر، والزميل الشحات مصطفى سرحان المنسق الإعلامي للمؤتمر.
وفى سياق متصل، واصلت كليات جامعة طنطا استضافة  ندوات توعوية لتعزيز جهود العمل التطوعي لدى شباب الجامعات "  التى نظمتها مؤسسة "حياة كريمة " بكليات التربية والتربية النوعية، والتجارة، والحاسبات والمعلومات، تحت رعاية الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة، والدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبحضور الدكتور هانى الشامي عميد كلية التجارة والدكتورة نانسي الحفناوى عميد كلية الحاسبات والمعلومات والدكتورة ياسر عبد الرحيم وكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة أكرم نمير وكيل كلية التربية النوعية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة نجلاء الحلبى وكيل كلية التربية النوعية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة زينب سامي المنسق العام لمؤسسة حياة كريمة بالغربية.

اليوم الأزمات المعيشية وتداعياتها رؤية شرعية وقانونية بشريعة وقانون طنطا

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وائل لطفي

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