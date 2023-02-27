الإثنين 27 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

دبلوماسى روسى: مستعدون لتعزيز الاستعداد القتالى للدول الأفريقية

نائب وزير الخارجية
نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف

قال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف ، إن موسكو مستعدة للتعاون مع الدول الأفريقية لتعزيز استعدادها القتالي.

وأضاف بوجدانوف - في مقابلة مع وكالة أنباء تاس الروسية- أن "روسيا مستعدة للتعاون مع أصدقائنا الأفارقة الذين يبدون اهتماما بتعزيز قواتهم الوطنية المسلحة وقوات إنفاذ القانون، وزيادة استعدادهم القتالي بما في ذلك مكافحة التهديد الإرهابي الذي تفاقم خلال العقد الماضي ".

وردا على سؤال حول ما إذا كانت روسيا قد خفضت إمدادات الأسلحة إلى الدول الأفريقية وسط العملية الروسية الخاصة ، قال بوجدانوف: "لا يسعني إلا أن أقول إن العمل مع الدول الأفريقية في المجال العسكري التقني يتم بالتأكيد".

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