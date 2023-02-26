برامج رمضان 2023..عرض برنامج «مصر دولة التلاوة» على قناة «الحياة»

أعلنت قناة الحياة الفضائية عن عرض البرنامج التلفزيوني الديني "مصر دولة التلاوة" والذي يقدمه كل من فضيلة الشيخ الدكتور علي جمعة والإعلامي عمرو خليل على شاشتها خلال شهر رمضان المقبل 2023.

ويناقش برنامج "مصر دولة التلاوة" سير أعلام القراء في مصر باعتبارها دولة التلاوة، من خلال استضافة العديد من القراء والمشايخ وعلماء الأزهر الشريف ورجال الدين بشكل عام، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بدأت تقديم سلسلة برنامج "مصر دولة التلاوة" منذ عام رمضان 2020 التي حملت حينها عنوان "مصر أرض الأنبياء"، ثم قدمت الموسم الثانى فى العام الذى تلاه تحت عنوان "مصر أرض الصالحين"، ثم الثالث في رمضان الماضى، تحت اسم "مصر أرض المجددين".

وعكف فريق العمل، خلال الفترة الماضية، على تصوير حلقات البرنامج الذي يقدم رؤية لطبيعة تلاوة القرآن فى مصر، وكيف انتشرت أصوات القراء المصريين المميزة في العالم الإسلامي بأكمله، وكيف حققوا ذلك النجاح بمواهبهم وإمكاناتهم الفائقة.