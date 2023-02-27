«غير ضار وتغير مناخى».. القصة الكاملة لأسراب الناموس على الطريق الدولى بالإسكندرية

تداول مستخدمو السوشيال ميديا صورًا تُظهر وجود أسراب كبيرة من الناموس على الطريق الدولي بالإسكندرية، مطلقين تحذيرات بتوخي الحذر والسير بسرعة هادئة، وعدم استخدام المساحات الزجاجية على سرعة عالية من المسافرين على هذا الطريق.

وتواصل “الدستور” مع الدكتور نبيل الششتاوي، وكيل وزارة الزراعة بالإسكندرية، والذي أكد أن أسراب الناموس تنتشر قرب بداية فصل الصيف، ومن الممكن السبب فيها ارتفاع الحرارة، مشيرا إلى أنهم لم يتلقوا أي بلاغات تخص هذا الشأن.

وأشار إلى أنه عندما يبدأ فصل الصيف تحرص الوزارة على رش المناطق الزارعية، ولكن في الطرقات والبيوت تعتبر آفات صحة عامة، مؤكدا أن التغير المناخي يؤثر بشكل كبير على الظواهر التي تحدث.

وكانت قد شكلت إدارة الأمراض المستوطنة في مديرية الصحة بالإسكندرية، برئاسة الدكتورة أمل السنباطي، وتم توجيه فريقين من إدارة ناقلات الأمراض، لفحص المنطقة، ورشها و تطهيرها، مؤكدة أنه ليس جرادا وإنما هاموش، وتم أخذ عينات من هذه الحشرة وأكدوا أنها هاموش لا يسبب أي ضرر على الصحة العامة، وغير ناقل للأمراض، وخروجه بكميات كبيرة في توقيت محدد هو ما أثار الأزمة وتسبّب في خوف المواطنين.