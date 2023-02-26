رمضان 2023.. 47 بوستر دعائي لأبطال مسلسل «سره الباتع» (صور)

طرحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة “سينرجي” للإنتاج الفني عدد من البوسترات دعائية لأبطال المسلسل التلفزيوني الضخم “سره الباتع” والذي يضم كوكبة كبيرة من نجوم الفن من مصر والوطن العربي والمقرر عرضه ضمن قائمة مسلسلات شهر رمضان المقبل 2023.

وطرحت شركتي المتحدة وسينرجي 47 بوستر دعائي لأبطال مسلسل “سره الباتع” مابين البوسترات المجمعة والبوسترات المنفردة لأبطال المسلسل والذي يضم في بطولته أكثر من ستين نجم ونجمة وهم كل من: “أحمد فهمي - أحمد السعدني - حنان مطاوع- ريم مصطفي- حسين فهمي-عمروعبدالجليل - بيومي فؤاد - صلاح عبدالله- أحمد وفيق -هالة صدقي - نجلاء بدر- منه فضالي احمد عبد العزيز - محمود قابيل - عايدة رياض - خالد سرحان - علاء حسني - ناهد رشدي - ايمن عزب -ايمن الشيوي- مفيد عاشور -مجدي فكري محمد الصاوي -ميسرة صبري عبد المنعم - عمر زهران”.

ومن النجوم العرب كل من: “شمس الكويتية - التونسية رانيا التومي - السوري نضال نجم”، والوجوه الشابة كل من: “خالد انور -هدي الاتربي - ميدو عادل - الحان المهدي-اسلام حافظ - رشا بن معاوية شريف حافظ - تسنيم هاني ميدو ماهر -الفت عمر مصطفي درويش -سلمي جلال عمرو موسي - المطرب مالك ”.

كما يضم مسلسل سره الباتع عدد من ضيوف الشرف وهم كل من: “كريم فهمي- أحمد صفوت- أشرف زكي - شريف الدسوقي - الشاعر هشام الجخ - الشاعر جمال بخيت - الشاعر ابراهيم عبد الفتاح - الإعلامية بثينة كامل - المحامي طارق العوضي”.

وأعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن عرض مسلسل “سره الباتع” عبر قنوات ON الفضائية التي تحمل شعار “شهر الفرحة” وقناة الحياة الفضائية وذلك خلال شهر رمضان المقبل 2023.

“سره الباتع” من إخراج خالد يوسف وإنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة سينرجي للإنتاج الفني لمنتجها تامر مرسي وإشراف عام على الإنتاج حسام شوقي .

ويقدم مسلسل “سره الباتع” صورة مختلفة للمجتمع المصرى خاصة فى الريف خلال فترة الحملة الفرنسية، ويحكى عن فترة الحملة الفرنسية بقيادة نابليون بونابرت، ويقدم رؤية درامية نصفها تاريخى ونصفها عصرى، إذ تدور أحداثها بين زمنين، الأول حالى يبحث خلاله البطل عن سر ولغز، والثانى تاريخى يصور فترة الحملة الفرنسية، مقدمًا مقاربة بين العصرين للوصول إلى معنى واحد.

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