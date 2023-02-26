الأحد 26 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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«سيلقون مصير الساحرات».. الباز يكشف سبب تصنيف الإخوان جماعة إرهابية بجزر القمر

الباز
الباز

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إنه بعد ساعات قليلة من قرار برلمان باراجواي  بإدراج الإخوان على قوائم الجماعات الإرهابية، صدر قرار آخر من جزر القمر بإدراج الإخوان على قوائم التنظيمات الإرهابية ضمن 69 كيانا.

ولفت، خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، إلى أن جزر القمر أدرجت 69 كيانا على قوائم الجماعات الإرهابية، من بينها الإخوان وداعش وبوكو حرام والحوثيين والهياكل المرتبطة بحزب الله.

نشاط اقتصادي مخيف للإخوان فى جزر القمر

وأوضح أن التقرير الصادر من جزر القمر، يقول إن الأجهزة رصدت تواجد كبير للجماعات الإرهابية في منطقة المحيط الهندي، وهو تواجد اقتصادي بالأساس، وليس نشاطا مسلحا، مردفًا: "نشاط الجماعات الإرهابية عبارة عن قرصنة وتهريب أسلحة، أعمال غير مشروعة، تجارة سلاح لتوفير تمويل للنشاط الإرهابي".

وأكد الباز أن إدراج الإخوان على قوائم الإرهاب يدل على يقظة دولية، والانتباه للجماعات التي تتخذ الدين ستارًا، والذين لا يتورعون في أعمال غسل الأموال والاتجار في السلاح والدعارة، والمخدرات، لتوفير أكبر قدر من التمويل لعملياتهم الإرهابية. 

وختم الباز بأن الإخوان مصيرهم سيكون مثل مصير الساحرات إلى النار.

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