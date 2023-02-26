تفاصيل صحوة كبيرة فى أمريكا اللاتينية ضد الإخوان وتجارة الحلال

قال ماهر فرغلي، الباحث في شئون الجماعات الإرهابية، إن قرار برلمان باراجواي، إدراج الإخوان على قوائم التنظيمات الإرهابية، ليس القرار الوحيد في دول أمريكا اللاتينية، موضحًا أن هناك صحوة كبيرة ويقظة ضد أنشطة الإخوان في عدة دول أخرى، منها بيرو والبرازيل، إلى جانب فرنسا.

ولفت فرغلي، خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، إلى صدور قرار في فرنسا بإلغاء ما يسمى مجلس الديانة الفرنسي، وهو مجلس شكله الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي ليدير شئون المسلمين في فرنسا لمحاربة التطرف والتمويلات من الخارج.

ماهر فرغلي: الإخوان تزوجوا من برازيليات ليحصلوا على الجنسية

وأضاف: "المفاجأة كانت أن الإخوان توغلوا في المجلس وسيطروا عليه تماما، فألغاه الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون، وسيعيد تشكيله، فضلا عن أن فرنسا وضعت 100 شخص من الإخوان على قوائم الطرد".

وأوضح أن هذه الإجراءات من شأنها تؤثر على حركة الإخوان واستقبال وإرسال الأموال، وأشار إلى أن الإخوان في باراجواي أغلبهم سوريون ولبنانيون.

وأردف فرغلي: "دول أمريكا اللاتينية، ومنها بيرو، والبرازيل تحولت لمركز كبير جدًا للإخوان والهاربين من تنظيمات القاعدة وداعش والإخوان المسلمين، ويديرون هناك مشاريع وتجارة الحلال، أنشأوا مؤسسات كبيرة جدًا".

ولفت إلى أن قادة الإخوان الهاربين موجودون في البرازيل ومتزوجون وحاصلون على الجنسية البرازيلية.

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