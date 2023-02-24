السبت 25 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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باراجواى ليست الأولى.. الباز يكشف تاريخ إدراج الإخوان على قوائم الجماعات الإرهابية

الباز
الباز

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن برلمان باراجواي قرر إدراج جماعة  الإخوان على قوائم الجماعات الإرهابية، لأنها تهدد الأمن والاستقرار الدولي.

وأوضح الباز، خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، تاريخ إدراج الإخوان على قوائم الجماعات الإرهابية دوليًا، قائلًا: "لا مصر ولا باراجواي أول دولة، سوريا كانت أول دولة عربية تصنف الإخوان جماعة إرهابية سنة 1982".

ولفت إلى أن إخوان سوريا تأسست على يد مصطفى السباعي سنة 1942، وصنفت إرهابية بعد تمرد مسلح شنوه في مدينة حماة السورية، كما حظرت روسيا الإخوان في 2003، لأنهم أنشأوا مجلس عسكري أعلى لمجاهدي القوقاز، وفي 2009 دولة كازاخستان صنفت الإخوان جماعة إرهابية، بينما صنفتهم مصر ‘في 2013 بعد خروج الشعب ضد حكمهم.

وأردف: "2014، صنفت الإخوان جماعة إرهابية في كل من السعودية والإمارات والبحرين، وفي 2019 صنفت من برلمانيين ليبيين، ثم موريتانيا وتونس، حتى باراجواي".

وأشار الباز إلى أنه قبل سقوط الإخوان في مصر، بعض المصريين لم يكونوا يعرفوا أن  لها امتدادا دوليا.

 

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