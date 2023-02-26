الأحد 26 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة 5 أشخاص في حادثين منفصلين بالمنيا

ارشيفية
ارشيفية

أصيب 5 أشخاص من محافظتي أسيوط وسوهاج إثر انقلاب دراجة نارية بدون لوحات بالطريق الصحراوي الغربي، وسيارة ملاكي بالصحراوي الشرقي، وذلك أمام مركز أبوقرقاص في جنوب محافظة المنيا.

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم، مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بانقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي القديم جنوب قرية بني حسن الشروق في مركز أبوقرقاص، بسبب السرعة الزائدة، مما أسفر عن إصابة كل من هاني عبد الله أبو زيد 45 عاما، شقيقه حماده 50 عاما، وابنته أروه 27 عاما، وجميعهم يقيمون بمحافظة سوهاج وتم نقلهم إلي مستشفي ملوي التخصصي لتلقي العلاج.

كما تلقي مدير الأمن اخطارا، بانقلاب دراجة نارية بدون لوحات معدنية بالطريق الصحراوي الغربي شمال قرية بلنصورة بمركز أبوقرقاص، بحوالي 5 كيلو متر.

بانتقال الأجهزة الأمنية وإجراء التحريات الأولية تبين وقوع الحادث بسبب السرعة، مما أسفر عن إصابة كلا من: إسلام محمد عبد الله، 17 عاما، فلاح، محمد ربيع حافظ 22 عاما، فلاح، يقيمان في محافظة أسيوط، وتم نقلهما للمستشفي العام لتلقي العلاج حيث أصيب الأول بغيبوبة تامة، والثاني بكسر بالساق الأيمن.

اصابة 5 اشخاص حادث انقلاب سيارة بالصحراوي الشرقي القديم انقلاب دراجة بخارية الصحراوي الغربي بمركز ابوقرقاص اللواء أسامة عبد العظيم مدير أمن المنيا

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