«التضامن»: التمكين الاقتصادى يعد جزءا مهما من الحماية الاجتماعية

ترأست نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، مناقشات الجلسة الثالثة للمؤتمر الإقليمي الأول لسياسات الرعاية الاجتماعية، التي عقدت تحت عنوان "الربط بين نظم الرعاية الاجتماعية والحماية الاجتماعية" والتى شهدت عددا من المحاور.

وأكدت القباج على التداخل والتكامل بين الحماية الاجتماعية والرعاية الاجتماعية وأن التمكين الاقتصادى يعد جزءا مهما من الحماية الاجتماعية، موضحة أنه يتم مواجهة الفقر من منظور متعدد الأبعاد.

وكانت أولوجبك أوليموف المدير الإقليمي للمالية العامة منظمة اليونيسف المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، استعرضت خلال الجلسة الثانية، أهمية الاستثمار فى نظم الرعاية الاجتماعية بما يتيح ذلك إعادة تخصيص الموارد لمتابعة الأطفال وتأمين وصولهم إلى الخدمات الشاملة والمتخصصة، مشيرا إلى الخطوات الرئيسية لتمويل إصلاح الرعاية والمتمثلة فى دراسة الجدوى والتخطيط للتمويل وتأمينه وتنفيذ الميزانية واستدامة التمويل.

قد استعرضت الدكتور شيرين حسين أستاذ بوحدة السياسات والدراسات للصحة ونظم الرعاية الاجتماعية بالمملكة المتحدة، خلال الجلسة الأولى، نظم وهياكل الرعاية الاجتماعية بأوروبا وفلسفة تمكين الفرد واحتضان الاشخاص ذوى الإعاقة ونظم تمويل الرعاية الاجتماعية ودور التأمين الاجتماعى والضرائب العامة فى ذلك.

وافتتحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، فعاليات المؤتمر بحضور المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم بجمهورية مصر العربية، والسفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشئون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، والدكتور هكتور الحجار وزير الشئون الاجتماعية بجمهورية لبنان الشقيقة، وأسامة بن أحمد خلف العصفور وزير التنمية الاجتماعية بمملكة البحرين الشقيقة، والدكتور عبد الله الوهيبي الوكيل الأول لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، وجيرمى هوبكينز ممثل منظمة اليونيسف، وأعضاء من مجلسي النواب والشيوخ، وممثلي المنظمات الأجنبية ومؤسسات المجتمع المدني، ولفيف من الخبراء والشخصيات العامة المهتمة بمجال الرعاية الاجتماعية في المجتمع.