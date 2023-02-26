الأحد 26 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

كرم جبر: لا بد من تعاون منظومتى الإعلام بمصر والسعودية لمجابهة التحديات المشتركة

كرم جبر
كرم جبر

قال كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، إن زيارة الإعلاميين المصريين، للرياض، وحضورهم منتدى الإعلام السعودي جاء في توقيت مهم، لافتًا إلى أنهم لاقوا استقبالًا رائعًا في مطار الرياض.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه من المهم التأكيد أن الإعلام يبلور محاور السياسة المصرية الاستراتيجية للتعامل مع العرب، والتي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي بنفسه، في مناسبات عدة.

وأردف: "الإعلام المصري في تعامله مع العرب، لا يتدخل في شئونهم، ويعمل على لم الشمل، والتحاور والتقارب، مصر لا تتورط في الهجوم على زعيم أي دولة أو شعب، والخطاب السياسي المصري رفيع المستوى، وراقٍ، والإعلام لديه خطط وسياسات إعلامية، تبلور سياسات الدولة".

وأردف: "العلاقات بين مصر والسعودية طيبة، والإعلام لا بد أن يوجه رسالة تعاون ومحبة وتواصل، وقد تم التأكيد على ضرورة التواصل المستمر مع المملكة من الناحية الإعلامية، لمجابهة التحديات المشتركة".

ولفت إلى أن مصر شعب يعترف بجميل الآخرين، كما أن القاهرة والرياض بينهما قواسم مشتركة يمكن من خلالها خدمة المنطقة بأسرها. 

وأكد أن المجلس الأعلى للإعلام وقع بروتوكول تعاون مع الإعلام السعودي، مردفًا: "مصر والسعودية تمتلكان منظومتي إعلام ضخمتين، ولا بد من بلورة التعاون بينهما".

 

اقرأ أيضًا: 

عزة مصطفى تهنئ المملكة العربية السعودية بذكرى يوم التأسيس

منتدى الاعلام السعودي الاعلام الإعلام المصري الاعلام السعودي كرم جبر

مواد متعلقة

عزة مصطفى تهنئ المملكة العربية السعودية بذكرى يوم التأسيس

أحد المكرمين من الرئيس السيسى: هددونا بالذبح ودفعنا ثمنًا غاليًا لتحرير سيناء

الإفتاء: الاقتراض من أجل الزواج ليس حرامًا (فيديو)

«الصيد الإلكترونى».. كيف تتحرك الجماعات المتطرفة لاستهداف الأطفال؟

«الطيبي» تكشف لـ«القاهرة الإخبارية» الانتهاكات التي يتعرض لها أطفال فلسطين بسبب الاحتلال

«اشترى حقائبه من اللصوص بألفى دولار».. بطرس غالى دفع ثمن أناقته مرتين

«لم ينزعج لتأميم أملاكه».. عادل حمودة يكشف تفاصيل خاصة فى حياة بطرس غالى

مفاجآت فى قضية سعد لمجرد بعد الحكم بسجنه 6 سنوات (فيديو)

رئيس التحرير

وائل لطفي

النخبة «البرازيلية» والأفكار «المجمدة»!

الأكثر قراءة

الاتصالات تنظم عدة دورات تدريبية في مجال التعلّم الإلكتروني بمحافظات مصر

مطالب بإطلاق مبادرات تمويلية جديدة لتنشيط السوق العقاري

اصطفاف.. السيسى من الإسماعيلية: «كلنا على قلب رجل واحد»

الاستلام خلال 7 أيام.. رسوم استخراج بطاقة شخصية أون لاين

نجمات دراما رمضان على شاشات «المتحدة»

بوابة الوظائف الحكومية.. رابط تقديم وظائف وزارة التربية والتعليم «معلم فصل»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

«حلم الخلافة» ورأس «القائد إبراهيم»

ماجد حبته

حدث ويحدث فى سيناء

حسين دعسة

قمة العقبة.. مسارات تكشف مصداقية اليمين الإسرائيلي في البحث عن السلام

لواء.حمدى البطران

أجانب أحبوا مصر (٢)

جمال-أسعد

التدين والسلوك الاجتماعى

ناهد السيد

عن مسرحية «ابقى افتكرنى».. عقارب الساعة لا تسير للوراء

إسراء شوقي

طقوس المحروسة

د.أحمد الخميسى

المعجزة

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

اجتماع العقبة: توافق على تحقيق السلام العادل ووقف الاستيطان الإسرائيلي

مقتل إسرائيليين فى حادث إطلاق نار بالضفة الغربية المحتلة

مئات الآلاف يتظاهرون ضد الإصلاح القضائى فى إسرائيل