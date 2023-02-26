كرم جبر: لا بد من تعاون منظومتى الإعلام بمصر والسعودية لمجابهة التحديات المشتركة

قال كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، إن زيارة الإعلاميين المصريين، للرياض، وحضورهم منتدى الإعلام السعودي جاء في توقيت مهم، لافتًا إلى أنهم لاقوا استقبالًا رائعًا في مطار الرياض.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه من المهم التأكيد أن الإعلام يبلور محاور السياسة المصرية الاستراتيجية للتعامل مع العرب، والتي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي بنفسه، في مناسبات عدة.

وأردف: "الإعلام المصري في تعامله مع العرب، لا يتدخل في شئونهم، ويعمل على لم الشمل، والتحاور والتقارب، مصر لا تتورط في الهجوم على زعيم أي دولة أو شعب، والخطاب السياسي المصري رفيع المستوى، وراقٍ، والإعلام لديه خطط وسياسات إعلامية، تبلور سياسات الدولة".

وأردف: "العلاقات بين مصر والسعودية طيبة، والإعلام لا بد أن يوجه رسالة تعاون ومحبة وتواصل، وقد تم التأكيد على ضرورة التواصل المستمر مع المملكة من الناحية الإعلامية، لمجابهة التحديات المشتركة".

ولفت إلى أن مصر شعب يعترف بجميل الآخرين، كما أن القاهرة والرياض بينهما قواسم مشتركة يمكن من خلالها خدمة المنطقة بأسرها.

وأكد أن المجلس الأعلى للإعلام وقع بروتوكول تعاون مع الإعلام السعودي، مردفًا: "مصر والسعودية تمتلكان منظومتي إعلام ضخمتين، ولا بد من بلورة التعاون بينهما".