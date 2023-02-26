الأحد 26 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

خلال زيارتها لأفريقيا.. جيل بايدن تصف الوضع بأسوأ من زلزال تركيا وحرب أوكرانيا

جريدة الدستور

زارت السيدة الأمريكية الأولى جيل بايدن، الأحد، مناطق متضررة بسبب الجفاف في كينيا، مناشدة الدول الغنية تقديم المزيد فيما يعاني القرن الإفريقي أسوأ موجة جفاف منذ عقود.

واختتمت بايدن جولتها التي شملت دولتين في إفريقيا، بالدعوة إلى إعطاء أهمية أكبر للجفاف غير المسبوق الذي يهدد 22 مليون شخص في كينيا والصومال وإثيوبيا بالمجاعة.

وقدّمت الولايات المتحدة الجزء الأكبر من المساعدة المخصصة لمواجهة الجفاف الذي تسبب في نفوق ملايين من رؤوس الماشية وقضى على المحاصيل.

جيل بايدن تطالب المجتمع الدولي بإنقاذ افريقيا 

وقالت بايدن في نقطة إغاثة في كاجيادو، وهي مقاطعة ضربها الجفاف في جنوب نيروبي "لا يمكننا أن نكون الوحيدين. يجب أن تنضم إلينا دول أخرى في هذا الجهد العالمي لمساعدة هؤلاء الناس في المنطقة".

أضافت ويا للأسف، أنتم تعلمون أن هناك حربا في أوكرانيا. هناك زلزال في تركيا. أقصد أن هناك الكثير من الأزمات لكن هنا الناس يتضورون جوعا".

والتقت بايدن آباء يعانون لكي يستطعون إطعام أطفالهم فيما مجتمعاتهم غير قادرة على توفير ما يكفي من المياه بعد خمسة مواسم متتالية من الجفاف.

جيل بايدن السيدة الأمريكية الأولي أمريكا أفريقيا الجفاف في افريقيا

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