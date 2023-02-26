الأحد 26 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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تحقيقات ومتابعات

موعد امتحانات الترم الثاني 2023 للجامعات والمدارس

امتحانات
امتحانات

بدأ الترم الثاني 2023 للجامعات والمدارس منذ أيام بعد انتهاء إجازة منتصف العام وظهور نتائج الامتحانات لكافة صفوف النقل والشهادة وأيضًا الجامعات.

وكانت وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم قد حددت موعد امتحانات الترم الثاني 2023 ضمن الخارطة الزمنية للعام الدراسي الجاري والتي تم وضعها في سبتمبر الماضي، وتعرض “الدستور” في التقرير التالي موعد امتحانات الترم الثاني 2023 للجامعات والمدارس.

امتحانات نهاية العام للجامعات 

حدد المجلس الأعلى للجامعات الحكومية في بيان له مع بداية الفصل الدراسي الثاني  موعد امتحانات  نهاية العام بعد أن بدأت الدراسة في الترم الثاني في 11 فبراير الجاري ، وتبلغ مدة الترم الثاني 16 أسبوعًا حيث تم تحديد موعد امتحانات الترم الثاني للجامعات في الأول من يونيو 2023، وفقا للجداول التي ستعلنها الكليات والمعاهد في مختلف المحافظات كل على حدة، على أن تبدأ إجازة نهاية العام في الأول من يوليو 2023. 

بالأرقام.. مجموع الثانوية العامة 2023

نظام امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023

موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالمدارس 

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن تغيير موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالمدارس، لتكون في مايو المقبل بدلًا من يونيو وفقًا للخارطة الزمنية التي تم وضعها في سبتمبر الماضي.

ووفق التعديلات الجديدة التي وضعتها الوزارة لامتحانات الترم الثاني لطلاب النقل بالمدارس ، فتنطلق امتحانات الفصل الدراسى الثانى 6 مايو لجميع الطلاب من الصف الرابع الابتدائي حتى الثاني الثانوي العام وأيضًا لطلاب الشهادة الإعدادية، على أن تنطلق امتحانات الترم الثاني  لطلاب الدبلومات الفنية يوم 27 مايو المقبل، وتبدأ امتحانات طلاب الثانوية العامة يوم 10 يونيو المقبل.

وحددت الوزارة موعد انتهاء العام الدراسي الجاري 2022-2023، وبداية إجازة منتصف العام لجميع الطلاب تبدأ بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة في يوليو المقبل، والتي تستمر لثلاثة أشهر كاملة. 

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موعد امتحانات الثانوية العامة 2023.. وهذا موعد الجدول الرسمي

 

 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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