عيد الأضحى أو العيد الكبير هو العيد الثاني للمسلمين والذي يتزامن مع فريضة الحج ، حيث يكون أول أيام عيد الأضحى هو اليوم التالي لواحد م ن أهم مناسك الحج وهي وقفة عرفات.

وأطلق المصريون على عيد الأضحى، اسم العيد الكبير لأن عدد أيام الاجازات الرسمية به أكثر من عيد الفطر المبارك، وتعرض الدستور في التقرير التالي موعد عيد الأضحى 2023 في مصر وعدد الإجازات الرسمية.

موعد العيد الكبير 2023

يأتي عيد الأضحى أو العيد الكبير في يوم 10 ذو الحجة من كل عام ويرتبط بموسم الحج حيث يأتي العيد الكبير في اليوم الذي يلي وقفة عرفات – أحد أهم مناسك الحج -.

وعيد الأضحى هو ذكرى قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام عندما أمره الله في رؤيا بالتضحية بابنه إسماعيل، وبعد تصديقه وابنه للرؤيا، أمره الله بعدها بذبح أضحية بدلا عن ابنه، ويضحى المسلمون في عيد الأضحى بأضحية للتقرب إلى الله وهي إما خروف، أو بقرة، أو جمل، ويتم توزيع لحوم الأضاحي بعد تقسيمها حسب الشرع فجزء لصاحب الأضحية وجزء للاقارب والجيران وجزء للفقراء.

يمتد العيد الكبير من اليوم العاشر ذي الحجة وحتى ال13 من ذي الحجة، ويوافق عيد الأضحى 2023 حسب الحسابات الفلكية يوم الأربعاء الموافق 28 يونيو 2023 ، وحتى يوم الأحد الموافق 2 يوليو ، وهذه الأيام تضم وقفة عرفات و 4 أيام العيد الكبير .

الاجازات الرسمية 2023