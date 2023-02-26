الأحد 26 فبراير 2023
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تحقيقات ومتابعات

موعد عيد الأضحى 2023 في مصر وعدد الإجازات الرسمية

عيد الأضحى
عيد الأضحى

عيد الأضحى أو العيد الكبير هو العيد الثاني للمسلمين والذي يتزامن مع فريضة الحج ، حيث يكون أول أيام عيد الأضحى هو اليوم التالي لواحد م ن أهم مناسك الحج وهي وقفة عرفات.

وأطلق المصريون على عيد الأضحى، اسم العيد الكبير لأن عدد أيام الاجازات الرسمية به أكثر من عيد الفطر المبارك، وتعرض الدستور في التقرير التالي موعد عيد الأضحى 2023 في مصر وعدد الإجازات الرسمية.

موعد العيد الكبير 2023

يأتي عيد الأضحى أو العيد الكبير  في يوم  10 ذو الحجة  من كل عام ويرتبط بموسم الحج حيث يأتي العيد الكبير في اليوم الذي يلي وقفة عرفات – أحد أهم مناسك الحج -.

 وعيد الأضحى هو ذكرى قصة سيدنا  إبراهيم عليه السلام عندما  أمره الله في رؤيا بالتضحية بابنه إسماعيل، وبعد تصديقه وابنه للرؤيا، أمره الله بعدها بذبح أضحية بدلا عن ابنه،  ويضحى المسلمون في عيد الأضحى بأضحية للتقرب إلى الله  وهي إما خروف، أو بقرة، أو جمل، ويتم توزيع لحوم الأضاحي بعد تقسيمها حسب الشرع فجزء لصاحب الأضحية وجزء للاقارب والجيران وجزء للفقراء.

رابط التقديم على قرعة الحج 2023 في مصر بوزارة الداخلية

موعد بداية وانتهاء تقديم قرعة الحج 2023

يمتد العيد الكبير من اليوم العاشر ذي الحجة وحتى ال13 من ذي الحجة، ويوافق عيد الأضحى 2023 حسب الحسابات الفلكية  يوم الأربعاء الموافق  28 يونيو 2023 ، وحتى يوم الأحد الموافق 2 يوليو ، وهذه الأيام تضم وقفة عرفات  و 4 أيام العيد الكبير . 

الاجازات الرسمية 2023 

  • الإثنين ١٧ أبريل : عيد شم النسيم
  • عيد الفطر المبارك: الجمعة ٢١ أبريل - الأحد ٢٣ أبريل
  • عيد تحرير سيناء (٢٥ أبريل ١٩٨٢): الثلاثاء ٢٥ أبريل
  • عيد العمال: الإثنين ٠١ مايو
  • عيد الأضحى المبارك: الثلاثاء ٢٧ يونيو - السبت ٠١ يوليو
  • ثورة ٣٠ يونيو: الجمعة ٣٠ يونيو
  • رأس السنة الهجرية: الأربعاء ١٩ يوليو
  • عيد ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢: الأحد ٢٣ يوليو
  • عيد المولد النبوي الشريف: الأربعاء ٢٧ سبتمبر
  • عيد القوات المسلحة (٦ أكتوبر ١٩٧٣): الجمعة ٠٦ أكتوبر
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موعد إجازة عيد الفطر 2023 وفقا للحسابات الفلكية

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