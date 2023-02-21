الثلاثاء 21 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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حوادث

رابط التقديم على قرعة الحج 2023 في مصر بوزارة الداخلية

الحج
الحج

يبحث آلاف من الراغبين في التقديم لقرعة الحج، عن كيفية التقديم على قرعة الحج 2023 على مواقع البحث جوجل وغيرها على الإنترنت وأماكن تقديم قرعة الحج 2023.

كيفية التقديم على قرعة الحج 2023

وقد زفت وزارة الداخلية خبرا سارا بإعلان شروط التقدم لقرعة الحج، وقد أثار ذلك اهتمام الكثير لمعرفة كيفية التقديم على قرعة الحج 2023 وما هي شروطه والأوراق المطلوبة؟

وحددت وزارة الداخلية عقب الإعلان عن قبول طلبات التقدم لحج القرعة، عددا من الشروط والضوابط عن كيفية التقديم على قرعة الحج 2023 من خلال عدة طرق مختلفة.

أماكن التقديم على قرعة الحج 2023

وحرصت وزارة الداخلية هذا العام على تعريف كيفية التقديم على قرعة الحج 2023 من بجميع مراكز وأقسام الشرطة بكافة مديريات الأمن دون التقيد بمحل السكن.

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رابط تقديم قرعة الحج 2023

كما كشفت وزارة الداخلية عن طريقة أخرى حول كيفية التقديم على قرعة الحج 2023 خلال الموقع الإلكترونى للإدارة العامة للشئون الإدارية (هنا) على بوابة وزارة الداخلية عبر شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) أو عن طريق الإتصـال بالخدمة الصوتية على رقم  (27983000 – 02).

شروط التقديم على قرعة الحج 2023

وأكدت وزارة الداخلية على أن التقدم للحج وفقا لبيانات بطاقة الرقم القومي السارية، وفى حالة إنتهاء سريانها لا يقبل الطلب وذلك خلال المواعيد المقررة لقبول طلبات الحج على مستوى الجمهورية وسيتم إجراء القرعة من الحصة المخصصة للمحافظة التابع لها محل إقامة "مقدم الطلب" الوارد ببطاقة الرقم القومى الخاصة به.

تقبل الطلبات وفقاً للنماذج المعدة والمتوفرة بمراكز وأقسام الشرطة وبالموقع الإلكترونى المشار إليه، على أن يوقع المواطن بنفسه على الطلب، وفى حالة وجود مرافق يوقع بجوار توقيع مقدم الطلب مع مراعاة سداد الرسوم المقررة، ويرفق بنموذج طلب الحج الورقى صورة بطاقة الرقم القومى "السارية الصلاحية" بعد الإطلاع على أصل البطاقة ويدرج الرقم القومى بطلب الحج، مع مراعاة التأكيد على إرفاق الإقرارات وصور المستندات المطلوبة لكل حالة مع نموذج طلب الحج.

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