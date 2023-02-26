الأحد 26 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

أسراب الناموس.. شكاوى تثير الذعر وتحذيرات متداولة بلا أي بلاغ رسمي

اسراب الناموس
اسراب الناموس

مازال أمر انتشار أسراب الناموس على الطريق الدولي يتسبب في ذعر عدد كبير من سائقي السيارات، مرورا بهذا الطريق، موصين بعضهم البعض بضرورة توخي الحذر.

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- بداية الأزمة

أثيرت أزمة انتشار أسراب الناموس المخيف على مواقع التواصل الاجتماعي مع انتشار صور غريبة لهجوم كميات كبيرة من الناموس على السيارات، وارتطامها بالزجاج الأمامي لتسقط موتا، وخاصة في طريق منطقة العجمي أو الطريق الدولي المؤدي للساحل الشمالي.

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- شكاوى المواطنين

شاركت ساندي زين، إحدى المواطنات، ما حدث معها، قائلة إن زجاج السيارة تم مهاجمته بأسراب من الناموس بالآلاف، ليرتطم بالجزء الأمامي من السيارة ويسقط ميتا، كما أن إذا حاولت إبعاده بتشغيل المساحات لا فائدة بل سيزداد الأمر سوءا.

وتؤكد أماني محمد، إحدى المواطنات، أن اسراب الناموس هذه هاجمت سيارتها بالأمس في طريق عودتها من برج العرب، الطريق الدولي، ما نتج عنه ضبابية شديدة على زجاج السيارة الأمامي، ولا تحل أزمتها تشغيل المساحات الأمامية.

ووصفت المشهد، بالرعب معلقة “الموضوع مش هبد، وبجد”، موصية بالقيادة بهدوء منعاً لقتلهم الذي سيؤدي لعدم الرؤية، كما أن "لهم رائحة قبيحة".

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- شكاوى بلا بلاغ رسمي

تواصلت “الدستور” مع عدد من مسؤولي الأحياء والقيادات التنفيذية في المحافظة للاستفسار عن أمر أزمة أسراب الناموس، والذي جاء التأكيد بأنه على الرغم من الشكاوى المتكررة إلا أنه ليس هناك شكوى رسمية واحدة تؤكد ما حدث.

من جانبها صرحت سحر شعبان، رئيس حي غرب الإسكندرية، أنه “على الرغم من الشكاوى المتكررة على مواقع التواصل الاجتماعي إلا أن لم يرد إلينا بلاغ رسمي واحد بصورة محددة ترصد ما حدث من هجوم أسراب الناموس لقائدي السيارات”، مواصلة أنه سيتم متابعة الطريق وفحصه للتأكد من حقيقة الشكوى المثارة.

اسراب الناموس الطريق الدولي هجوم الناموس الإسكندرية مديرية الصحة

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