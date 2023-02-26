الأحد 26 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الذكور والإناث.. ظهور نتيجة معاهد معاون الأمن الدفعة الـ7

معاهد معاون الأمن
معاهد معاون الأمن

ظهرت نتيجة الطلاب المتقدمين لمعاهد معاون الأمن، حيث يتاح للطلاب معرفة نتيجتهم بعد إجراء عدد من الاختبارات.

وكان اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وافق على قبول دفعة جديدة من الحاصلين على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها للالتحاق بمعاهد معاوني الأمن الدفعة الثامنة من الذكور والإناث.

ويحصل الدارس بالمعهد على مكافأة شهرية طيلة فترة الدراسة، فضلًا عن الاستفادة من النظام العلاجي المجاني وفقاً لقواعد العلاج بهيئة الشرطة، ويُمنح الأوائل المتفوقين جوائز مادية ومعنوية، والاستفادة من الخدمات الاجتماعية للفرد وأسرته وجميع المميزات الخاصة بأفراد هيئة الشرطة.

نتيجة اختبار الهيئة اختبار القدرات وزير الداخلية دفعة جديدة معاهد معاوني الأمن

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