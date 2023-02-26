الأحد 26 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الكرازة

بطريرك الأقباط الكاثوليك يفتتح أولى فعاليات لجنة الأسر الشابة للإيبارشية البطريركية «الفلك»

إبراهيم إسحق
إبراهيم إسحق

افتتح صاحب الغبطة الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، أولى فعاليات لجنة الأسر الشابة للإيبارشية البطريركية "الفلك"، تحت عنوان "إحنا ضد الطوفان"، وذلك بكاتدرائية السيدة العذراء مريم، بمدينة نصر.

جاء ذلك بحضور الأب ميشيل ألفي، مسؤول اللجنة، وأعضائها، وعدد من الأسر الشابة. بدأ اليوم باستقبال الأسر من قبل اللجنة المنظمة، ثم افتتح اللقاء بالصلاة مع غبطة البطريرك.

تلا ذلك، كلمة من الأب ميشيل، رحب فيها بجميع المشاركين، مقدمًا نبذة مختصرة عن اللجنة، أعقبها باقة من الترانيم الروحية، بقيادة فريق "Joyful Team"، التابع لكنيسة السيدة العذراء، بشبرا.

وقدم الأب البطريرك بعض الرسائل للأزواج الحاضرين، من أجل حياة أفضل بينهم. كما تضمن اللقاء الحديث حول كيفية التعامل مع بعضنا البعض، والاختلاف دون اللجوء إلى خلاف، والعديد من النقاط الأخرى مع الدكتور سامر ماهر.

وتم أيضًا عقد ورش العمل المختلفة، التي تخدم هدف المحاضرة، بالإضافة إلى تنظيم برنامج خاص بأطفال أسر المشاركين.

كما اجتمع نيافة الأنبا دانيال لطفي، المدبر البطريركي لإيبارشية الإسماعيلية ومدن القناة وتوابعها للأقباط الكاثوليك، بكهنة الإيبارشية، وذلك بمقر المطرانية.

بدأ اللقاء بصلاة القداس الإلهي، ثم بدأ اجتماع الآباء الكهنة، حيث تأمل الأنبا دانيال في نص من كتاب "الاقتداء بالمسيح"، في تذكر إحسانات الله الكثيرة.

تضمن اللقاء أيضًا دراسة ظروف العائلات غير القادرة ماديًّا في ظل ظروف الغلاء، وكيف تقدم الكنيسة المساعدة لهم على المدى القصير، والطويل.

تطرق الحديث أيضًا مناقشة الأعمال التي أنجزت خلال الفترة الماضية، كما تم وضع الرؤية المستقبلية للأمور الرعوية بالإيبارشية خلال المرحلة المقبلة.

إبراهيم إسحق الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك ا بطريرك الأقباط الكاثوليك إبراهيم اسحق الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الكنيسة الكاثوليكية بمصر

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