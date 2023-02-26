الأحد 26 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

في إفصاح للبورصة.. أرباح مصر للأسواق الحرة النصفية ترتفع إلى 127.7 مليون جنيه

البورصة
البورصة

كشفت القوائم المالية المجمعة لشركة مصر للأسواق الحرة، عن النصف الأول من العام المالي الجاري، ارتفاع أرباح الشركة بنسبة 33%، على أساس سنوي.

وأوضحت الشركة، في بيان لبورصة مصر اليوم، أنها سجلت صافي ربح بلغ 127.67 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية ديسمبر 2022، مقابل 96.02 مليون جنيه أرباحاً خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر لتسجل 540.83 مليون جنيه، مقابل 467.87 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.

وكانت القوائم المالية المستقلة لشركة مصر للأسواق الحرة، أظهرت تسجيل الشركة صافي ربح بلغ 127.76 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية ديسمبر 2022، مقابل 95.38 مليون جنيه أرباحاً خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر لتسجل 527.5 مليون جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 460.94 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.

اعتمد مجلس إدارة شركة مصر للأسواق الحرة، الموازنة التقديرية للعام المالي المقبل 2023-2022.

وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم الثلاثاء، أنها تستهدف تحقيق صافي ربح بقيمة 80.31 مليون جنيه خلال العام المالي المقبل، مقابل أرباح متوقعة بنحو 160.38 مليون جنيه بنهاية العام المالي الجاري.

وتستهدف الشركة تحقيق إيرادات خلال العام المالي المقبل بقيمة 677 مليون جنيه، مقابل 837.31 مليون جنيه متوقع تحقيقها بنهاية العام المالي الجاري.

يشار إلى أن مصر للأسواق الحرة، سجلت صافي ربح بلغ 136.35 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية مارس الماضي، مقابل 91.84 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وبلغ نصيب أصحاب حقوق ملكية الشركة القابضة خلال التسعة أشهر نحو 135.98 مليون جنيه، مقابل 91.54 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

فيما بلغت نصيب حقوق الأقلية من الأرباح خلال الفترة نحو 371.23 ألف جنيه، مقابل 302.9 ألف جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

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وائل لطفي

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