الأحد 26 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

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رئيس الوزراء: تنفيذ 12 محطة تحلية و25 مشروعًا للصرف الصحى فى سيناء

 الدكتور مصطفي مدبولي
 الدكتور مصطفي مدبولي

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن سيناء تضم أكبر عدد من محطات التحلية التي نفذتها الدولة، موضحا أنه تم بناء 12 محطة تحلية، بطاقة وصلت إلى نصف مليون متر مكعب في اليوم، ومنها محطة تحلية رأس صدر ومحطة مياه تحلية مياه البحر بالعريش، ومحطات أخرى مختلفة، وفي منطقة ذهب، مع محطة بحيرة البردويل لخدمة التجمعات.

وأضاف «مدبولي»، خلال كلمة له بمؤتمر «تنفيذ خطة الدولة لتنمية وإعمار سيناء»، أنه تم تنفيذ 25 مشروعا بمجال الصرف الصحي، بتكلفة تجاوزت 4 مليارات جنيه، ساهمت في رفع كفاءة الصرف الصحي بنسبة 40%.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه تم إضافة 420 ميجاوات في قطاع الطاقة والكهرباء وتطوير الشبكات والمحولات الموجودة، لتحقيق استقرار الشبكة والتيار الكهربائي في سيناء، مثل إنشاء وتطوير محطة كهرباء بورسعيد، في تأكيد على حجم التنمية الشاملة في سيناء، وغيرها من المحطات، وكذلك المحطات الخاصة بالطاقة الجديدة والمتجددة.

ويتفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، اصطفاف المعدات المشاركة في تنفيذ خطة الدولة لتنمية وإعمار سيناء.

اصطفاف المعدات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء التنمية الشاملة التيار الكهربائي التجمعات الطاقة الجديدة والمتجددة بحيرة البردويل تحلية المياه تحلية مياه البحر

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