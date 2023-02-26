المركز الأوروبي للأمراض: حالات الإصابة بالكوليرا تتجاوز 33 ألف حالة فى إفريقيا

نشر المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض والسيطرة عليها تقريرا شاملا عن حالات الإصابة بمرض الكوليرا فى العديد من البلدان الافريقية، معلنا تجاوز حالات الاصابة ما بين مشتبه بها ومؤكدة 33 ألف حالة بالإضافة إلى مئات حالات الوفيات.

وكشف المركز الأوروبي في تقرير له أن حالات الإصابة المؤكدة على مستوى العالم بلغت 979ر65 حالة بينما سجلت الوفيات 943 حالة وشملت دول هايتى وجمهورية الدومينيكان فى امريكا، وعدة دول إفريقية، بينما شملت الإصابات دول أفغانستان وبنجلاديش والفلبين والعراق ولبنان وسوريا فى قارة آسيا.

وأوضح التقرير أن حالات الإصابة التى تم رصدها في أفريقيا خلال الشهر الماضى منذ صدور اخر تقرير للمركز فى يوم 17 يناير الماضى، مشيرا إلى أن عدد حالات الإصابة فى بوروندى بلغ 118 حالة مشتبه بها و 66 حالة مؤكدة منذ مطلع الشهر الجارى، وسجلت الكاميرون 161 حالة مشتبه بها و14 حالة مؤكدة بالاضافة الى 5 وفيات.

وأضاف المركز أن دولة الكونغو الديمقراطية سجلت 845ر2 حالة مشتبه بها بالاضافة الى 23 حالة وفاة وشملت الاصابات 17 مقاطعة، وفى اثيوبيا سجلت الحالات المشتبه بها 258 حالة بالاضافة الى 11 حالة مؤكدة وحالة وفاة واحدة. وسجلت الحالات فى كينيا 568ر1 حالة مشتبه بها و58 حالة مؤكدة بالاضافة الى 28 حالة وفاة.

وبلغت ذروة الإصابات بالكوليرا فى مالاوى حيث سجلت 336ر28 حالة إصابة مؤكدة و892 حالة وفاة.

وسجلت موزمبيق 993ر2 حالة مشتبه بها و 68 حالة مؤكدة و 31 حالة وفاة، بينما فى نيجريا بلغن الإصابات 429 حالة و17 حالة وفاة، بينما فى الصومال سجلت الحالات المشتبه بها 087ر1 حالة و حالة وفاة واحدة، وفى تنزانيا سجلت 359 حالة مشتبه بها و 43 حالة مؤكدة و7 حالات وفيات، وسجلت زامبيا 39 حالة اشتباه و 19 حالة مؤكدة

وكشف التقرير عن دول اخرى توجد بها حالات اصابة مثل زيمبابوى وركينا فاسو وبنين وتوجود والنيجر واوغندا بدون تسجيل اجمالى حالات الوفيات او بيانات محددة عدد الاصابات حتى الآن.