الأحد 26 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اليوم.. محاكمة 19 متهمًا فى «أحداث شغب جزيرة الوراق»

محكمة
محكمة

تستكمل الدائرة الثالثة إرهاب، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم، إعادة إجراءات محاكمة 19 متهمًا، في الحكم الصادر ضدهم غيابيًا بالمؤبد والمشدد في قضية أحداث شغب جزيرة الوراق.

كان أمر الإحالة قد كشف عن أن المتهمين تعدوا على الممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة، ومنع موظفين عموميين من ممارسة أعمالهم، والبلطجة واستعراض القوة وقطع الطرق.

وأضاف أمر الإحالة أنه أثناء تنفيذ الحملة المكبرة لإزالة المخالفات والتعديات على أملاك جزيرة الوراق، بناءً على القرارات الصادرة من وزارات الزراعة، الري، الأوقاف، بالاشتراك مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وأثناء نزول القوات إلى أرض الجزيرة تجمع عدد من الأهالي في عدة أماكن ومنعوا القوات من تنفيذ القرارات، وقذفوا القوات بالطوب والحجارة وإطلاق أعيرة نارية وخرطوش على القوات، ما تسبب في إصابة 33 ضابطًا وفرد شرطة، وتم نقلهم إلى مستشفى الشرطة.

الدائرة الثالثة إرهاب محاكم بدر محاكمة 19 متهم جزيرة الوراق استعراض القوة

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