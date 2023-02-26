الأحد 26 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الخارجية الروسية تأسف لـ«زعزعة» الغرب نشاط مجموعة العشرين

مجموعة العشرين
مجموعة العشرين

أعربت روسيا عن أسفها لاستمرار الدول الغربية فى "زعزعة" استقرار مجموعة العشرين، وكذلك استغلالها بطريقة معادية لروسيا، بحسب بيان لوزارة الخارجية الروسية نشر السبت.

 

وجاء في البيان الصادر بشأن الاجتماع الأول لوزراء مالية مجموعة العشرين وحكام البنوك المركزية في عام 2023 "نأسف لاستمرار زعزعة استقرار نشاط" مجموعة العشرين "من قبل الغرب الجماعي واستخدامه بطريقة معادية لروسيا بشكل حصري".


ووافق وزراء مالية مجموعة العشرين ومحافظو البنوك المركزية على بيان مشترك يستثني البنود التي تدين تصرفات روسيا في أوكرانيا عقب اجتماعهم في بنجالورو اليوم.


وذكرت وكالة أنباء تاس الروسية أن "جميع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية فى مجموعة العشرين وافقوا على الفقرات 1 و 2 والفقرات من 5 إلى 17 جنبا إلى جنب مع الملحقين 1 و 2".


ووفقا للوثيقة "كانت الفقرتان 3 و 4 تدينان تصرفات روسيا في أوكرانيا، ومع ذلك، ولم تتم الموافقة عليها من قبل ممثلي روسيا والصين. وتقول الوثيقة: "تم الاتفاق على الفقرتين 3 و 4 من هذه الوثيقة، على النحو المقتبس من إعلان قادة بالي لمجموعة العشرين (15-16 نوفمبر 2022)، من قبل جميع الدول الأعضاء باستثناء روسيا والصين".


وكانت الفقرة الخاصة بالوضع في أوكرانيا، التي لم يتم الموافقة عليها، تؤكد إدانة غالبية المسؤولين "بأشد العبارات" لإجراءات روسيا في أوكرانيا، مضيفين أن الأزمة الأوكرانية تؤثر سلبا على الاقتصاد العالمي. وتشير الوثيقة إلى أن "هناك آراء أخرى وتقييمات مختلفة للوضع والعقوبات".


وجاء في الفقرة التي لم تتم الموافقة عليها "مع الاعتراف بأن مجموعة العشرين ليست منتدى لحل القضايا الأمنية، فإننا نقر بأن القضايا الأمنية يمكن أن يكون لها عواقب وخيمة على الاقتصاد العالمي".

رئيس التحرير

وائل لطفي

النخبة «البرازيلية» والأفكار «المجمدة»!

الأكثر قراءة

تسجيل دخول بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة

لاتنخدعوا بارتفاع درجات الحرارة.. الأرصاد تحذر من تخفيف الملابس

ضمن قانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال.. تفاصيل حظر الإخوان فى جزر القمر

الناقد محمد عزب: جاهين وحداد وحجاب تجمعهم تيمة الهوية والانفتاح على الثقافات

مدرب صن داونز: الفوز على الأهلى فى القاهرة ليس سهلا

معلم فصل.. التفاصيل الكاملة للتقديم فى وظائف وزارة التربية والتعليم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ناهد السيد

عن مسرحية «ابقى افتكرنى».. عقارب الساعة لا تسير للوراء

إسراء شوقي

طقوس المحروسة

د.أحمد الخميسى

المعجزة

ماجد حبته

مهزلة التمويل المناخى

حسين دعسة

سنة أخرى من حرب روسيا فى أوكرانيا تزيد أزمات البشرية

صفاء النجار

النرويج وإطلالة على «بيت الدمية» «3-3»

سارة شريف

ما قبل اغتيال رابين

ماجد حبته

تسوية ممكنة للأزمة الأوكرانية

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

بمشاركة 160 ألف محتج.. مظاهرات ضد حكومة نتنياهو فى إسرائيل

أشتية: وقف إسرائيل إجراءاتها الأحادية نقطة البداية لأفق سياسى

ورطة «بن غفير».. كيف يُشعل وزير الأمن الداخلى الإسرائيلى الساحة الفلسطينية؟