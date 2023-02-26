الخارجية الروسية تأسف لـ«زعزعة» الغرب نشاط مجموعة العشرين

أعربت روسيا عن أسفها لاستمرار الدول الغربية فى "زعزعة" استقرار مجموعة العشرين، وكذلك استغلالها بطريقة معادية لروسيا، بحسب بيان لوزارة الخارجية الروسية نشر السبت.

وجاء في البيان الصادر بشأن الاجتماع الأول لوزراء مالية مجموعة العشرين وحكام البنوك المركزية في عام 2023 "نأسف لاستمرار زعزعة استقرار نشاط" مجموعة العشرين "من قبل الغرب الجماعي واستخدامه بطريقة معادية لروسيا بشكل حصري".



ووافق وزراء مالية مجموعة العشرين ومحافظو البنوك المركزية على بيان مشترك يستثني البنود التي تدين تصرفات روسيا في أوكرانيا عقب اجتماعهم في بنجالورو اليوم.



وذكرت وكالة أنباء تاس الروسية أن "جميع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية فى مجموعة العشرين وافقوا على الفقرات 1 و 2 والفقرات من 5 إلى 17 جنبا إلى جنب مع الملحقين 1 و 2".



ووفقا للوثيقة "كانت الفقرتان 3 و 4 تدينان تصرفات روسيا في أوكرانيا، ومع ذلك، ولم تتم الموافقة عليها من قبل ممثلي روسيا والصين. وتقول الوثيقة: "تم الاتفاق على الفقرتين 3 و 4 من هذه الوثيقة، على النحو المقتبس من إعلان قادة بالي لمجموعة العشرين (15-16 نوفمبر 2022)، من قبل جميع الدول الأعضاء باستثناء روسيا والصين".



وكانت الفقرة الخاصة بالوضع في أوكرانيا، التي لم يتم الموافقة عليها، تؤكد إدانة غالبية المسؤولين "بأشد العبارات" لإجراءات روسيا في أوكرانيا، مضيفين أن الأزمة الأوكرانية تؤثر سلبا على الاقتصاد العالمي. وتشير الوثيقة إلى أن "هناك آراء أخرى وتقييمات مختلفة للوضع والعقوبات".



وجاء في الفقرة التي لم تتم الموافقة عليها "مع الاعتراف بأن مجموعة العشرين ليست منتدى لحل القضايا الأمنية، فإننا نقر بأن القضايا الأمنية يمكن أن يكون لها عواقب وخيمة على الاقتصاد العالمي".