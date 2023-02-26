لاتنخدعوا بارتفاع درجات الحرارة.. الأرصاد تحذر من تخفيف الملابس

حذرت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، من إنخداع المواطنين بارتفاع درجات الحرارة خلال هذه الأيام في أغلب أنحاء الجمهورية.

ارتفاع تدريجي لدرجات الحرارة

وتابعت “غانم” خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر فضائية صدى البلد، أنه سيكون هناك ارتفاعات تدريجية في درجات الحرارة من 2 إلى 5 درجات، مؤكدة أن الحرارة تصل مع نهاية الأسبوع إلى 26 درجة على القاهرة الكبرى وترتفع إلى 31 على جنوب الصعيد، بسبب التأثر بكتل هوائية قادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية.

وطالبت بعدم تخفيف الملابس خلال الفترة المقبلة، لأنها ستشهد حالة من التقلبات في حالة الطقس، وذلك حتى انتهاء الشتاء في 20 مارس المقبل، مؤكدة أنه بداية من الأسبوع المقبل تعود أشعة الشمس إلى معدلها الطبيعي، المعتادة في الأجواء الشتوية.