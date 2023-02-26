أستاذ علاقات دولية بعد خلافات مجموعة العشرين: الهند لن تخسر روسيا

قال أليكس عيسى، أستاذ العلاقات الدولية، إن العلاقات الدولية تعتمد على أهمية النتائج الفردية للدول وتحقيق الاستفادة الشخصية لكل دولة.

مجموعة العشرين فشلت في التوصل لبيان ختامي ضد روسيا

وأضاف أليكس، خلال مداخلة عبر "سكايب"، لبرنامج "هذا المساء"، مع الإعلامي محمد عبدالرحمن، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن مجموعة العشرين، لا يمكنها أن تتوصل لبيان ختامي ضد روسيا علمًا بأنها ضمن هذه المجموعة ولديها حلفاؤها والهند تعتمد بشكل كبير على النفط الروسي وتصدره للدول الأوروبية، فهي تحقق مكسبًا كبيرًا ولا يمكن أن تخسرها.

وتابع أن النفاق على الصعيد السياسي الدولي، ليس جديدًا ففي التسعينيات "رواندا" كانت تصدر أسلحة لبعض الدول الغربية وهذه الجهة استخدمت هذه الأسلحة في مجزرة الحرب البوسنية، وتم عقابها من نفس الدول التي صدرت لها الأسلحة.

وأشار إلى أن الدول الأوروبية طلبت من الصين النظر في ديون بعض الدول الفقيرة، فردت عليها الصين بأنها لن تقوم بذلك حتى تقوم الدول الأوروبية بذلك، مؤكدًا أنه في حال تخلت الصين عن ديونها فإنها ستتخلى بدورها عن مصالحها بالدول الإفريقية والآسيوية.