الأحد 26 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

أستاذ علاقات دولية بعد خلافات مجموعة العشرين: الهند لن تخسر روسيا

مجموعة العشرين
مجموعة العشرين

قال أليكس عيسى، أستاذ العلاقات الدولية، إن العلاقات الدولية تعتمد على أهمية النتائج الفردية للدول وتحقيق الاستفادة الشخصية لكل دولة.

 

مجموعة العشرين فشلت في التوصل لبيان ختامي ضد روسيا

وأضاف أليكس، خلال مداخلة عبر "سكايب"، لبرنامج "هذا المساء"، مع الإعلامي محمد عبدالرحمن، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن مجموعة  العشرين، لا يمكنها أن تتوصل لبيان ختامي ضد روسيا علمًا بأنها ضمن هذه المجموعة ولديها حلفاؤها والهند تعتمد بشكل كبير على النفط الروسي وتصدره للدول الأوروبية، فهي تحقق مكسبًا كبيرًا ولا يمكن أن تخسرها.

وتابع أن النفاق على الصعيد السياسي الدولي، ليس جديدًا ففي التسعينيات "رواندا" كانت تصدر أسلحة لبعض الدول الغربية وهذه الجهة استخدمت هذه الأسلحة في مجزرة الحرب البوسنية، وتم عقابها من نفس الدول التي صدرت لها الأسلحة. 

وأشار إلى أن الدول الأوروبية طلبت من الصين النظر في ديون بعض الدول الفقيرة، فردت عليها الصين بأنها لن تقوم بذلك حتى تقوم الدول الأوروبية بذلك، مؤكدًا أنه في حال تخلت الصين عن ديونها فإنها ستتخلى بدورها عن مصالحها بالدول الإفريقية والآسيوية.  

أستاذ العلاقات الدولية مجموعة العشرين روسيا تخسرها النفط الروسي الصين الدول الأوروبية

مواد متعلقة

انتهاء اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين دون توافق بشأن حرب أوكرانيا

خلافات داخل مجموعة العشرين حول حرب أوكرانيا

مصر تشارك فى اجتماعات وزراء مالية مجموعة العشرين بالهند

الرئيس السيسى يشكر الهند على دعوة مصر للمشاركة فى قمة مجموعة العشرين

رئيس الوزراء يناقش التحضيرات الأولية للمشاركة المصرية فى قمة مجموعة العشرين

بوتين: أداء الاقتصاد الروسى أفضل من العديد في دول مجموعة العشرين

رئيس التحرير

وائل لطفي

النخبة «البرازيلية» والأفكار «المجمدة»!

الأكثر قراءة

أبرز أدعية الصباح اليوم الأحد 26 فبراير 2023

درجات الحرارة اليوم الأحد 26-2-2023 فى محافظات مصر

سعر الدولار اليوم الأحد 2023/2/26 فى البنوك المصرية

سعر الذهب اليوم الأحد 26 فبراير 2023 فى مصر بدون مصنعية

سعر الريال السعودى اليوم الأحد 26 فبراير 2023 فى البنوك المصرية

أسعار الفراخ والبانية اليوم الأحد 26 فبراير 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ناهد السيد

عن مسرحية «ابقى افتكرنى».. عقارب الساعة لا تسير للوراء

إسراء شوقي

طقوس المحروسة

د.أحمد الخميسى

المعجزة

ماجد حبته

مهزلة التمويل المناخى

حسين دعسة

سنة أخرى من حرب روسيا فى أوكرانيا تزيد أزمات البشرية

صفاء النجار

النرويج وإطلالة على «بيت الدمية» «3-3»

سارة شريف

ما قبل اغتيال رابين

ماجد حبته

تسوية ممكنة للأزمة الأوكرانية

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

بمشاركة 160 ألف محتج.. مظاهرات ضد حكومة نتنياهو فى إسرائيل

أشتية: وقف إسرائيل إجراءاتها الأحادية نقطة البداية لأفق سياسى

ورطة «بن غفير».. كيف يُشعل وزير الأمن الداخلى الإسرائيلى الساحة الفلسطينية؟