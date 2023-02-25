حسبة برما.. الأهلى يتعادل أمام صن داونز ويعقد مهمته فى عبور دور المجموعات

سقط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في فخ التعادل الإيجابي أمام صن داونز الجنوب إفريقي بهدفين لكل فريق في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

سجل هدفي الأهلي محمد عبدالمنعم وحسين الشحات في الدقيقتين 59 و74، بينما أحرز هدفي صن داونز بيتر شالوليلي وثيبو مورينا في الدقيقتين 34 و80.

ارتفع رصيد صن داونز عند 7 نقاط في الصدارة بينما حصل الأهلي على أولى نقاطه في المجموعة.

أحداث الشوط الأول

الأهلي استهل المباراة بضغط قوي على ماميلودي صن داونز.

وأهدر أحمد عبدالقادر هدفًا مبكرًا في الدقيقة الثالثة بعد تمريرة خاطئة من موكوينا لاعب صن دوانز لتصل إلى أحمد عبدالقادر لاعب الأهلي الذي سدد كرة من داخل منطقة الجزاء، لكن تصدى لها حارس المرمى بنجاح.

الأهلي استمر في ضغطه وشهدت الدقيقة 12 تمريرة من علي معلول باتجاه حسين الشحات داخل منطقة الجزاء لصالح الأهلي، لكنها وصلت إلى حارس المرمى.

ظهور صن داونز الأول كان في الدقيقة 15 بعد تصويبة من بيتر شالوليلي من يمين منطقة الجزاء بعدما تلقى تمريرة رائعة، لكنها بعيدة للغاية عن مرمى محمد الشناوي حارس الأهلي.

فرصة خطيرة أخرى من صن داونز في الدقيقة 20 بعد تصويبة من بيتر شالوليلي من يمين منطقة الجزاء لصالح فريق صن داونز، لكن تصدى لها حارس مرمى الأهلي بثبات.

في الدقيقة 22 تلقى بيرسي تاو تمريرة رائعة من أليو ديانج لكنه فشل في السيطرة عليها لتصل إلى الحارس.

بعد ذلك نجح تاو في خطف الكرة ومررها إلى مروان عطية الذي سدد كرة أرضية مرت بجوار القائم.

في الدقيقة 26 تدخل رائع من مروان عطية من أمام زواني لاعب صن داونز لتمر الكرة بجوار القائم الأيمن وتخرج إلى ركلة ركنية، ومن ثم عرضية من الطرف الأيسر على رأس شالوليلي الذي سدد كرة مرت أعلى العارضة.

في الدقيقة 30 تصويبة بعيدة المدى من موكوينا لاعب صن داونز من خارج منطقة الجزاء، لكنها بعيدة عن المرمى.

صن داونز سجل الهدف الأول في الدقيقة 34 بعد كرة عرضية أرضية من ثمبا زواني لصالح صن داونز مرت من أمام علي معلول لتصل إلى بيتر شالوليلي الذي سدد كرة داخل الشباك.

تصويبة من أليو ديانج من خارج منطقة الجزاء لصالح الأهلي مرت بعيدة عن المرمى.

في الدقيقة 43 كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح فريق الأهلي عن طريق محمد هاني، لكن أمسكها حارس مرمى صن داونز بنجاح.

أفشة أهدر فرصة هدف في الدقيقة الأولى من الوقت بدلًا من الضائع بعد تمريرة رأسية من تاو قبل أن يسددها أفشة بعيدة عن المرمى.

وأجرى كولر تغييرًا اضطراريًا بنزول ياسر إبراهيم بدلًا من محمود متولي الذي تعرض للإصابة.

أحداث الشوط الثاني

الأهلي بدأ الشوط الثاني بقوة على أمل إدراك التعادل.

وشهدت الدقيقة 48 كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح فريق الأهلي من الطرف الأيسر عن طريق أحمد عبدالقادر شتتها الدفاع بنجاح.

ركلة جزاء لصالح بيرسي تاو لاعب الأهلي بعد عرقلة من مافالا مدافع صن داونز.

ركلة جزاء مهدرة للأهلي

أهدر محمد هاني ركلة جزاء لصالح الأهلي بعدما سدد الكرة على يمين حارس المرمى الذي تصدى للكرة ببراعة.

كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح فريق الأهلي عن طريق علي معلول على رأس ياسر إبراهيم الذي سدد كرة تصدى لها حارس المرمى بنجاح.

في الدقيقة 58 فرصة هدف لصالح صن داونز بعد كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح فريق صن داونز لتصل إلى كاسيوس ميليولا الذي سدد كرة يسارية تصدى لها الشناوي حارس مرمى الأهلي لترتد إلى مايما الذي سدد كرة تصدى لها الشناوي بثبات.

محمد عبدالمنعم سجل هدف التعادل بعد كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح فريق الأهلي عن طريق معلول على رأس محمد عبدالمنعم الذي سدد كرة رائعة داخل الشباك.

كرة طولية رائعة من ديانج باتجاه كهربا الذي كاد أن ينفرد بالمرمى لكن ارتطمت بالمدافع وانتهت الخطورة.

حسين الشحات سجل الهدف الثاني بعد كرة طولية رائعة من محمد الشناوي حارس الأهلي في أقصى الطرف الأيسر لتصل إلى حسين الشحات الذي اقتحم منطقة الجزاء وسدد كرة رائعة بالقدم اليمنى على يمين حارس المرمى لتسكن الشباك.

هدف التعادل لصالح صن داونز، بعدما أطلق كاسيوس ميليولا تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء لصالح صن داونز لترتطم بالقائم الأيسر وترتد إلى مورينا الذي سدد كرة من يمين منطقة الجزاء لتسكن الشباك.