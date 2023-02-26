الأحد 26 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

سعر الدولار اليوم الأحد 2023/2/26 فى البنوك المصرية

سعر الدولار
سعر الدولار

تباين سعر العملة الأمريكية بماكينات الصرافة وبتحديثات البنوك المصرية في بداية اليوم الأحد 26 فبراير 2023، وكثر التساؤل عن سعر الدولار اليوم الأحد 26 /2 /2023 في البنوك المصرية عبر المحرك "جوجل"، وهو أول أيام العمل الرسمية للبنوك.

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سعر الدولار اليوم الأحد 26 /2 /2023 في البنوك المصرية

واستقرت أسعار الدولار بالبنوك المصرية عند في البنك المركزي المصري بمبلغ 30.56 جنيه للشراء، وقيمة 30.66 جنيه للبيع.

وتوفر «الدستور» لكل قرائها، سعر الدولار بالبنوك المصرية، من ضمن خدمات خاصة ومستمرة تنشر على مدار اليوم عبر التقرير الآتي:

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك

وجاءت أسعار الدولار اليوم الأحد أمام سعر الجنيه المصري في البنوك المصرية، وهي على النحو الآتى:

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي

سجل سعر الدولار اليوم الأحد في البنك الأهلي نحو مبلغ 30.48 جنيه للشراء، وقيمة 30.58 جنيه للبيع.

سعر العملة الأمريكية اليوم الأحد في بنك مصر

وبلغ سعر الدولار اليوم الأحد في بنك مصر قيمة 30.48 جنيه للشراء، و30.58 للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك المصري الخليجي

ووصل سعر الدولار اليوم الأحد في البنك المصري الخليجي إلى 30.58 جنيه للشراء، و 30.68 للبيع.

سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد

وحقق سعر الدولار اليوم الأحد  في المصرف المتحد نحو 30.58 جنيه للشراء، و 30.68 للبيع.

سعر الدولار اليوم الأحد في بنك المشرق

وتداول سعر الدولار في بنك المشرق بنحو 30.58 جنيه للشراء، و 30.68 للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الكويت الوطني

وجاء سعر الدولار اليوم الأحد في بنك الكويت الوطني بـ30.58 جنيه للشراء، و 30.68 للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي القطري

كما سجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي القطري نحو 30.58 جنيه للشراء، و 30.68 للبيع.

سعر الدولار بالمصرف العربي الدولي اليوم 

وبلغ سعر الدولار اليوم الأحد في المصرف العربي الدولي قيمة 30.58 جنيه للشراء، و 30.68 للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك أبو ظبي التجاري

وثبت سعر الدولار في بنك أبو ظبى التجاري عند 30.58 جنيه للشراء، و 30.68 للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

واستقر سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 30.63 جنيه للشراء، و 30.68 للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وحافظ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي على استقراره عند 30.58 جنيه للشراء، و 30.68 للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

ووصل في بنك البركة اليوم إلى نحو 30.58 جنيه للشراء، و 30.68 للبيع.

سعر العملة الأمريكية اليوم في بنك الإسكندرية

وبلغ سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 30.58 جنيه للشراء، و 30.68 للبيع.

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سعر الدولار اليوم الاحد  في بنك الاستثمار العربي

وثبت سعر الدولار في بنك الاستثمار العربي عند 30.58 جنيه للشراء، و 30.68 للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك سايب

وحقق سعر الدولار اليوم في بنك سايب، مقابل الجنيه المصري نحو 30.58 جنيه للشراء، و 30.68 للبيع.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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