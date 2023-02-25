السبت 25 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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«القرش» يكشف أسباب انخفاض أسعار الدواجن ووصولها لـ65 جنيهًا (فيديو)

الدواجن
الدواجن

قال محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الدولة تبذل جهودًا حثيثة لتوفير الدواجن بأسعار جيدة للمواطنين، وذلك بالعمل على أكثر من محور.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر فضائية صدى البلد، أن أسعار الفراخ بالمزارع انخفضت وباتت تتراوح بين 65 إلى 70 جنيهًا، وأن سعر الكتكوت وصل إلى 15 جنيهًا بعدما كان قد تضاعف، مؤكدًا أن اللحوم البلدي سيتم طرحها في معارض "أهلًا رمضان" بـ170 جنيهًا.

أهم المحاور التي عملت عليها الدولة لخفض الأسعار

وأشار إلى أن الدولة عملت على عدة محاور منها تنفيذ منظومة لزراعة المحاصيل التعاقدية مثل الذرة وفول الصويا، لافتًا إلى أن الدولة واجهت أزمة في توفير الذرة والصويا بسبب الحرب الروسية الأوكرانية. 

وأكد، أنه خلال الفترة الماضية دخلت كمية من الفراخ المجمدة لتوفير المعروض في السوق، مشيرًا إلى أن الصويا تم تسعيرها بـ18 ألف جنيه للطن، والذرة بـ9 آلاف جنيه، موضحًا أنه من 16 أكتوبر حتى 9 فبراير دخل مصر 2.6 مليون طن من خامات الأعلاف بتكلفة 1.3 مليار دولار.

وأوضح أن هناك لجنة مشكلة في الوزارة تضم كل الجهات المعنية لمراقبة الشحنات التي تخرج من الجمارك، حتى تصل إلى المربي بسعر عادل.

القرش الدواجن انخفضت الدولة خفض الأسعار زراعة المحاصيل الفراخ المجمدة

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