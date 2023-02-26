مع اقتراب موعد شهر رمضان المبارك شغل بال المسلمين معرفة دعاء الفجر وأبرز أدعية الصباح اليوم الأحد 26 فبراير 2023 عبر جوجل، يحرص المثير منهم على المداومة على قراءة الأدعية والأذكار بشكل يومي.

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أبرز أدعية الصباح اليوم الأحد 26 فبراير 2023

وتستعرض “الدستور” دعاء الصباح ودعاء الفجر اليوم الأحد 26- 2- 2023.

أدعية الصباح اليوم

"اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده".

"سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم".

"رضيتُ باللهِ ربا وبالإسلام دينًا وبمحمدٍ صلى الله عليه وسلم نبيًا".

"بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيءٌ، في الأرضِ، ولا في السماء، وهو السميع العليم".

"حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم".

"اللهم إني أسألك علمًا نافعًا ورزقًا طيبًا وعملًا متقبلًا".

"أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق".

"اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والكسل والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال".

"يا رب اجعل دعواتنا لا ترد، وهب لنا رزقا لا يعد، وافتح لنا بابا للجنة لا يسد".

"اللهم إنا نعوذُ بك من أن نُشرِكَ بك شيئًا نعلَمُه، ونستغفرك لما لا نعلمُه".

"ربي عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت".

دعاء الفجر اليوم