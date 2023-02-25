أول تعليق من مزارعى المنوفية عن قرار مجلس الوزراء بالتعاقد على المحاصيل

أعلن مجلس الوزراء عن بدء تطبيق الزراعة التعاقدية في أربعة محاصيل استراتيجية مهمة وهي الذرة الصفراء والبيضاء وعباد الشمس وفول الصويا وهي المحاصيل اللازمة للأعلاف وصناعة الزيوت والزراعة التعاقدية ببساطة تعني أن الدولة سوف تشتري المحصول من المزارع وتحدد له سعر ضمان قبل الزراعة حتى تشجعه على زراعة المحاصيل الاستراتيجية وسوف تشترى المحصول بأعلى الأسعار وقت الحصاد.

وأكد عاطف المكاوي أحد مزارعين محافظة المنوفية أن إعلان التعاقد على المحاصيل التي أطلقها مجلس الوزراء قرار صائب، خصوصًا إذا ضمن للفلاح تسويق المنتج ويقوم الفلاح بدراسة الموضوع من حيث أن يكون مدخلات الإنتاج يساوي سعرا مناسبا فلن يتردد أي فلاح عن التعاقد لأنه سيكون مستفيدا في المقام الأول استفادة شخصية وعامة فإنه سيساهم في الحفاظ على الأمن القومي والنهوض والاكتفاء الذاتي المنشود تحقيقه.

وأكد يوسف محمود فلاح أن قرار التعاقد سوف يخلق تنوع في زراعة المحاصيل ودائمًا ما يسعى الفلاح إلي المحصول الذي يحقق له أكبر فائض من الربح لأن دخله ليس يوميًا ولكن يعتمد دخله على مواسم الزراعة، أكد أن نظام التعاقد يتم العمل به بالفعل لكن هناك محاصيل معينة مثل البطاطس والتي تحتاجها بعض الشركات ولكن بتشجيع الدولة سيضمن محصول وتقاوي جيدة وسعر مناسب.

وأكد وكيل وزارة الزراعة بمحافظة المنوفية محمد بركات التركاوي أنه بالنسبة للزراعات التعاقدية: "توصلنا لعقود المحاصيل الاستراتيجية التي هي تتم فيها التعاقد خلال شهر الصيف ويتم عمل ندوات إرشادية في كل المراكز والقرى سواء كان في التعاون أو الزراعة كما تم تخصيص الجمعية التسويقية لوضع برنامج بهذا الخصوص".

كما أكد وكيل وزارة الزراعة بمحافظة المنوفية: “أننا في مرحلة الإعلان والتوضيح ويشمل بيان التعاقد على الزراعات المحاصيل الصيفية كما ستتم التعاقدات بعد الزراعة يوجد إقبال كثير من الفلاحين، ونأمل خير في الموسم المختلف”.