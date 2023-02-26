درجات الحرارة اليوم الأحد 26-2-2023 فى محافظات مصر

مع بداية الصباح يحرص الموظفين قبل الخروج لعملهم معرفة درجات الحرارة اليوم الأحد 26-2-2023 في محافظات مصر عبر جوجل، حيث قامت هيئة الأرصاد الجوية بالكشف عن حالة الطقس اليوم.

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درجات الحرارة اليوم الأحد 26-2-2023 في محافظات مصر

ويسود طقس بارد بالصباح الباكر، طقس مائل للدفء نهارًا على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري، وفي السواحل الشمالية الغربية وبمناطق شمال الصعيد، وطقس معتدل في السواحل الشمالية الشرقية، وطقس دافئ بجنوب سيناء وجنوب الصعيد، وطقس مائل للدفء بجنوب سيناء وجنوب الصعيد.

بينما سيسود طقس بارد ليلًا في الكثير من الأنحاء، وشديد البرودة على مناطق شمال الصعيد ووسط سيناء، وذلك مع فرص لتكوين الصقيع في المزروعات بوسط سيناء.

حالة الطقس اليوم

كشفت هيئة الأرصاد الجوية المصرية، عن حدوث ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تترواح من حوالي 2: 5 درجة مئوية بداية من الغد، مع التعرض المباشر بأشعة الشمس سيزيد من الإحساس بالدفء في ساعات النهار.

وحذرت الأرصاد الجوية من الانخداع بارتفاع درجات الحرارة، منوهًا أنها سوف تنخفض مرة أخرى، وناصحة المواطنين بعدم التخفيف للملابس خلال هذه الفترة.

وأكدت أن الشبورة المائية، أن ستظل هى المؤثرة صباحًا في الطرق الزراعية والقريبة من جميع المسطحات المائية والمؤدية من القاهرة وإلى القاهرة.

نشاط الرياح اليوم

ومن المتوقع أن ستنشط الرياح على مناطق من الأقصى غرب البلاد وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة وذلك على فترات متقطعة.

ويشهد اليوم شبورة مائية خفيفة بالصباح الباكر علي بعض الطرق المؤدية من القاهرة وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري وبالسواحل الشمالية ومدن القناة وفي وسط سيناء وشمال الصعيد.

وتكون حركة البحر المتوسط معتدلة، وكذلك ارتفاع الموج من 1.5 متر إلى حوالي 2.25 متر، والرياح السطحية شمالية شرقية إلى الجنوبية الشرقية.

وتكون حركة البحر الأحمر خفيفة إلى حرك معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد