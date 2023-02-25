مصر تودع أمم إفريقيا للشباب بعد الخسارة أمام السنغال برباعية

ودّع منتخب مصر للشباب بطولة كأس الأمم الإفريقية، من دور المجموعات عقب الخسارة أمام السنغال برباعية نظيفة في الجولة الثالثة من دور المجموعات.

منتخب مصر توقف رصيده عند نقطة واحدة فقط جمعها من التعادل مع موزمبيق في الجولة الأولى، ليحتل المركز الأخير.

أما منتخب السنغال فحصد العلامة الكاملة بعد الفوز على نيجيريا وموزمبيق ومنتخب مصر.

سجل اللاعب ديمبا ديوب ثلاثة أهداف "هاتريك" في الدقائق 59 و73 و76.

وأحرز إبو ساني هدفًا لصالح أسود التيرانجا في الدقيقة 69 من عمر المباراة.