السجن المشدد 5 سنوات لسائق بتهمة التزوير وانتحال اسم مقاول بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار مصطفي علي عامر، رئيس المحكمة، بمعاقبة سائق بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، وألزمته بالمصاريف الجنائية، ومصادرة الأوراق المزورة المضبوطة وتغريمه مبلغ مالي قدرة خمسمائة جنيها للمحامي المنتدب، وذلك في اتهامه بالتزوير في محررات رسمية وهي عبارة عن انتحال اسم شخص مقاول للهروب من قضية شروع في سرقة لإلحاق الضرر به.

صدر الحكم بعضوية كل من المستشار إبراهيم محمد أمين والمستشار مصطفي محمد عبد اللطيف والمستشار أحمد محمد غريب.

ترجع احدث القضية المقيدة، برقم 20221 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة العامرية ثان ، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة، بقيام المتهم بالتزوير في محررات رسمية للهروب من أحكام قضائية.

توصلت تحريات ضباط الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة، بأن المتهم " ا.ش.ذ" سائق، وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك بطريق المساعدة مع موظفين حسني النية في التزوير في محضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة والحكم الصادر في القضية رقم 19035 لسنة 2022 جنح قسم شرطة العامرية ثان، وقام بالإدلاء والتوقيع أمام الموظفين العموميين، بانتحال اسم "م.ص.ع" مقاول، وبالفحص عن تحقيق شخصيتة وردد اسمه بطريقة متباينة وبمناقشتة أقر بأنه قام بالإدلاء باسم الشخص الآخر علي خلاف الحقيقة في القضية المشار إليها وتبين أن المتهم سبق اتهامه في العديد من القضايا.

وتحرر محضر بالواقعة وبعرض المتهم علي النيابة تبين أنه ارتكب الواقعة للهروب من قضية الشروع في سرقة، وأنه انتحال اسم " م.ص.ع" مقاول أضرارا به وانتقاما منه لتسببه في ضبطه علي ذمة القضية رقم 19035 لسنة 2022 جنح العامرية ثان ،وامرت النيابة العامة بإحالة المتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية.