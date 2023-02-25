تأجيل محاكمة قاتل مدرس إنجليزي في القناطر لجلسة 27 مارس

أجلت الدائرة 11 بمحكمة جنايات جنوب الجيزة اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل مدرس إنجليزي، بسبب خلافات مالية بمنشأة القناطر إلى جلسة 27 مارس للمرافعة.

صدر القرار بعضوية المستشارين عادل بديع لبيب وياسر إبراهيم محمد وسكرتارية صبحي عبد الحميد وطلعت عبده حسانين.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد العثور على جثة شاب ملقاة بأحد الطرق الزراعية داخل قرية بمنشأة القناطر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.

وتبين العثور على جثة مدرس إنجليزي به عدة طعنات بالجسد والرقبة، وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة صديق المجني عليه "صاحب سوبر ماركت"، بسبب خلافات مالية.

ونقلت الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة، وتمكنت القوات من القبض على المتهم واقتياده إلى ديوان المركز، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة.