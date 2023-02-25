مراسل «القاهرة الإخبارية»: فرنسا طلبت من أوكرانيا التفاوض مع روسيا

قال خالد شقير، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من فرنسا، إن هناك رؤية جديدة للسياسة الفرنسية والأوروبية بشكل عام بشأن التعامل مع الأزمة الروسية الأوكرانية.

وأضاف شقير أن تلك السياسية تم وصفها بالمرحلة الجديدة، موضحًا أن الكرة الآن في ملعب الرئيس الأوكراني، بعد خطة الصين لإحلال السلام والجلوس على طاولة المفاوضات مع روسيا.

ودعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني شولتس، فولوديمير زيلينسكي، إلى الجلوس مع روسيا من أجل التفاوض، بشرط عدم إجبار أوكرانيا على ذلك.

وتابع: «سبق اجتماع ميونخ للأمن عدة لقاءات، أبرزها لقاء المستشار الألماني مع الرئيس الأوكراني، وأيضًا كانت هناك زيارة لوزير الخارجية الصيني، وكل هذه الخطوات متفق عليها لكي تقوم الصين بصورة أو بأخرى بدور ما إذا كانت جادة في إيجاد حل لتلك المشكلة».

وأشار إلى أن المحللين يرون أنه ليس هناك موقف يدعو للتفاؤل سوى دخول الصين، خصوصًا إذا كانت جادة في إيجاد حل ومخرج للأزمة في أوكرانيا.