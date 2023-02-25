رفض طعن موظف على حبسه وعزله من وظيفته بتهمة الرشوة

رفضت محكمة النقض، اليوم السبت، نظر الطعن المقدم من المتهم بتلقي رشوة من شركة سيارات عالمية لتسهيل وإنهاء بعض المشاكل العالقة بالشركة بجهاز حماية المستهلك، وذلك على الحكم الصادر ضده بالسجن لمدة 3 سنوات وعزله من وظيفته.

بداية الواقعة عندما كشفت تحريات هيئة الرقابة الإدارية عن حصول موظف على رشوة 100 ألف دولار من شركة سيارات عالمية؛ لتسهيل وإنهاء بعض المشاكل العالقة بالشركة في جهة عمله.

وباتخاذ الإجراءات والتنسيق بين الجهات المختصة، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم، وتم تحرير محضر ضده بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.