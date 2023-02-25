وزيرة الثقافة تشهد عرضي باليه «زوربا والليلة الكبيرة» بالأوبرا السلطانية

شهدت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، خلال زيارتها لسلطنة عمان عرضي «باليه زوربا» و«باليه الليلة الكبيرة» من أداء فرقة باليه أوبرا القاهرة، وذلك على مسرح دار الأوبرا السلطانية بمسقط.

وأشادت الدكتورة نيفين الكيلانى، بأداء الفنانين المصريين والمستوى الاحترافي العالمي الذي يتمتع به الراقصين، وبالإقبال الجماهيري الكبير على حضور العروض والتفاعل معها، مؤكدةً أن الفنون المصرية تمثل أحد روافد قوة مصر الناعمة، التي يتمتع بها الجمهور العربي في كل البلدان الشقيقة من المحيط إلى الخليج.

وأضافت وزيرة الثقافة أن الوزارة حريصة على تواجد الفنون والثقافة المصرية في كافة المحافل الدولية تأكيدًا على الريادة الحضارية والابداعية والإرث المعرفي الكبير الذي تملكه مصر منذ قرون عديدة.

يذكر أن فرقة باليه أوبرا القاهرة، تقدم عرضي "باليه زوربا وباليه الليلة الكبيرة"، بمشاركة 43 راقص وراقصة، على مسرح دار الأوبرا بمسقط يومي 24 و25 فبراير الجاري. حيث أشاد الجميع بالمستوى الفني للعروض.

حضر العرضين السفير المصري في سلطنة عمان خالد راضي، والدكتور عصام الملاح مستشار البرامج والفعاليات بالأوبرا السلطانية، وجينا عصام المشرف على الشئون القنصلية والثقافية في السفارة المصرية.

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