السبت 25 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

اليوم.. انطلاق فعاليات المرحلة الأولى من حملة «حقك تنظمى» بالدقهلية

جانب من الحمله
جانب من الحمله

أعلن الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، انطلاق المرحلة الأولى من حملة "حقك تنظمي" خلال الفترة من 25 /2 حتى 1 /3، وذلك ضمن مبادرة "أيامنا أحلى"، والتي تستهدف 27 محافظة من ضمنها الدقهلية.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن المرحلة الأولى تستهدف 9 إدارات هي "منية النصر- ميت غمر - تمى الأمديد- طلخا- الجمالية- المطرية- المنصورة- نبروه- بلقاس".

وأضافت الدكتورة إيمان السيد حسن، مدير إدارة تنظيم الأسرة، أن الحملة تعمل على تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بجميع وحدات تقديم الخدمة والمستشفيات بالمجان، وبالمناطق النائية والمحرومة عن طريق العيادات المتنقلة.

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية على استمرار جهود الوحدات المحلية للتصدى للبناء المخالف والتعديات بكل أشكالها.

وأضاف "مختار" أن التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى الدولة بالبناء المخالف تمثل إهدارًا للثروة القومية للدولة، مشيرًا إلى تضافر جهود جميع الأجهزة بالمحافظة للتصدي لها وتطبيق القانون بكل الحزم والحسم حرصًا على حقوق الدولة وحقوق المواطنين.

وقالت رحاب المزين، رئيس مركز المنصورة، إنه تمت متابعة تنفيذ أعمال إزالة في المهد لحوائط دور أول علوى بالمخالفة للقانون ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية، وذلك بقرية تلبانة التابعة للوحدة المحلية بكوم الدربى، كما تم تنفيذ أعمال فك شدة خشبية لدور ثان علوى على مساحة ١٠٠ متر مربع بقرية شاوة التابعة للوحدة المحلية بكوم الدربى مخالفا القانون ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية، كما تم فك أعمدة عبارة عن شدة خشبية وحديد مخالفة لشروط الترخيص بحوض ابن زيد أمام بوابة الجامعة توشكي وإلزام المواطن بالحدود الموجودة بالترخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال جميع المخالفات.

وقال سيد النخيلي رئيس حى غرب المنصورة إنه تمت متابعة تنفيذ أعمال إيقاف الأعمال وإزالة الدور العاشر العلوى لعقار مخالف، وذلك لمخالفة قانون نظام الإدارة المحلية رقم ٤٣ لسنة ٧٩ وقانون البناء رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة.

وقال اللواء وجدي الجرواني رئيس مركز ومدينة ميت غمر، إنه تم متابعة تنفيذ إزالة وفك شدة خشبية لبناء بالدور الرابع علوي دون ترخيص خلف المرور بالمدينة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة.

جانب من الحمله
جانب من الحمله
جانب من الحمله
جانب من الحمله
جانب من الحمله
جانب من الحمله
جانب من الحمله
جانب من الحمله
شريف مكين وزارة الصحة الدقهلية وكيل الوزارة حملة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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